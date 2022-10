Militarización en las calles: El bloque opositor en México muestra debilitamiento

La aprobación del Senado para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles hasta 2028 es una clara señal de debilitamiento del bloque de la oposición de México, señala Othón Baños Ramírez, maestro e investigador social de la Uady.

El analista aclara que no significa que el bloque opositor se esté desmembrando, pero sí se debilita, aunque era necesario que les movieran la base para que se recompongan, "no hay mal que por bien no venga".

“Ojalá tengan capacidad al regresar a la mesa de negociación para ver de qué carácter o cómo se va a llamar este bloque opositor, porque la Alianza va por México ya dio lo que tenía que dar”, afirmó.

La alianza opositora necesitaba un sacudón, opina Othón Baños

“Esperemos que los dirigentes, la gente de la oposición tengan esa capacidad para rearticularse. Hacía falta este sacudón, no iba bien esa alianza, era un proyecto pegado con chicle y avanzando en una inercia que no tiene propuesta".

"Era lo mismo de siempre, la oposición se ha visto muy, muy, muy corta en ese sentido; le falta avanzar y hacer una propuesta convincente para estar a la altura de como estamos”.

Como informamos, el Senado aprobó la iniciativa de la 4T para prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

No hay ruptura, pero sí debilitamiento en el bloque de oposición

Entrevistado al respecto, el investigador de ciencias sociales consideró que la palabra más correcta para definir las señales que da esta aprobación del Senado es que se está debilitando la oposición, en especial por la salida de varios miembros del PRI y PRD.

“Es señal de debilitamiento más que de ruptura, porque todavía hay temas como la reforma política para eliminar el INE, que no podríamos traspolar".

"¿Ante esos temas pendientes está dividida la oposición?, es temprano para decidir que se dividió”, opinó.

Pros y contras de la militarización aprobada

Presencia de las fuerzas armadas en las calles

En cuanto a la militarización, Baños Ramírez señaló que “este caso específico, bastante polémico, tiene sus pros y contras".

"El tema de la presencia de las fuerzas armadas en las calles es bastante polémico, pues dada esa característica se presta para varias interpretaciones, sobre todo de cara a cómo se puede garantizar la seguridad del país”.

“Como hemos visto, las fuerzas armadas en las calles y la Guardia Nacional no han sido capaz de disminuir la violencia criminal en México".

"Entonces el argumento es por qué seguirse empeñando en ese esquema que da resultados, eso no es una cuestión importante, es una bandera que defiende mucha gente de la oposición”, indicó.

¿Qué pasaría si los militares regresan a los cuarteles?

Del otro lado, –continuó, está que con regresarlos a los cuarteles la violencia no se quedará en ese nivel, sino que se puede disparar, aumentar más aún.

"Eso significa que el presidente no tiene confianza en que eso de los abrazos no balazos va a dar resultado, quiere decir que la política implementada de años atrás no ha dado resultado".

“El presidente está muy temeroso, mucha gente del gabinete y alguna de la oposición temen que si se va la fuerza militar a los cuarteles se puede disparar la violencia". El presidente Andrés Manuel López Obrador ya no confiaría en "abrazos no balazos"

"Quiere decir que no han dado resultado las políticas públicas que implementó el presidente, ni más ni menos que eso, y no vamos a ver los resultados porque sí están reprimiendo parte de la violencia criminal las fuerzas armadas, quiere decir que no hay eficiencia de las políticas públicas, no dan resultado”, dijo.

La aprobación de la militarización "movió las bases" a la alianza opositora

El investigador comentó que es muy puntual esta coyuntura de las fuerzas armadas, pero lo que no pueden decir es que ya se reconformó la oposición, “yo no diría eso, más bien se está reconformando”.

“Se puede decir no hay mal que por bien no venga, hacía falta que se les moviera las bases para que se pusieran a pensar de manera más seria sobre esta alianza, pensar qué van a hacer”, manifestó.

Othón Baños externó su esperanza en que tengan la capacidad de regresar a la mesa de negociación y ver de qué carácter o cómo se va a llamar, porque muchos dirigentes reconocen que la Alianza va por México ya dio lo que tenía que dar, "por eso espero tengan la capacidad de que se rehagan”.

“Ojalá se haga una oposición más articulada y con trabajo más claro y serio, es el gran reto de esta coyuntura".

"Insisto, no habla de que la oposición está desarticulada, entra en un 'impasse', y en este puede resurgir como el ave Fénix ,puede salir algo interesante, dependerá de la inteligencia y capacidad”, reiteró. Sesión en el Senado donde se aprobó ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles

México, en un momento que va a definir temas del futuro

El analista opinó que México está en un momento que va a definir muchas cosas para el futuro, para 2024.

"En los plazos políticos para la carrera presidencial ya se tienen que asentar las cosas con mayor seriedad y eso debe ser de aquí a fin de año".

"No me queda duda de que en eso están trabajando los líderes políticos, para que renazca esa alianza de oposición y puedan representan una verdadera opción".

Pero del otro lado, advirtió, si no son capaces de volverse a articular la oposición, seguro que Morena y el presidente seguirán tratando de persuadir a los senadores y diputados uno por uno para que los pongan de su lado y en el siguiente tema de reforma constitucional por el INE tengan ese chance de lograr lo que quieren.

“No van a desistir el gobierno de López Obrador y su partido Morena en sus intentos por disuadir, comprar, llevar a su lado a uno por uno a la gente de la oposición, por ahí va el asunto, van avanzando y queriendo sacar adelante”, remarcó