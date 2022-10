Próximo foro por la defensa de la tierra y el agua en Yucatán

Organizaciones sociales dedicados a la defensa del agua, la tierra ejidal y la autosuficiencia alimentaria realizarán su XVI Reunión Regional este sábado 8 en el Sindicato de Telefonistas, en el Anillo Periférico Poniente.

Ahí analizarán temas de interés comunitario y recibirán propuestas en cuatro mesas de trabajo.

La reunión consistirá en la instalación de cuatro mesas de debate, que trabajarán de ocho de la mañana a tres de la tarde.

La primera mesa deliberará sobre el territorio, defensa del patrimonio, papel del Estado y figura legal del ejido y su función.

Los temas serán sobre el ejido como sujeto de derecho colectivo, la milpa y pequeños parcelarios y productores, desarrollo comunitario y los pueblos originarios como sujeto de derecho público.

La segunda mesa es sobre el problema del agua. Su contaminación, comercialización, derechos de los pueblos originarios sobre este recurso, extracción, ecoturismo como alternativa y supervisión y control efectivo de los parques industriales.

La tercera mesa abarcará la contaminación ambiental, el empleo de contaminantes agrícolas e industriales y la labor agroecológica como alternativa.

La cuarta mesa es sobre autosuficiencia y soberanía alimentaria. Aquí deliberarán la aplicación de políticas públicas en el campo, financiamiento, organización para la producción, capacitación, comercialización y ejido como sujeto de crédito.

Pablo Duarte Sánchez, representante estatal de Unorca y exdelegado en Yucatán del Registro Agrario Nacional en el gobierno de la 4T, es el organizador de esta reunión.

Anteayer encabezó una rueda de prensa conjunta con ocho dirigentes de estas organizaciones, de las 26 que forman el Frente Amplio Social Unitario de Yucatán, en el local del Sindicato del Monte de Piedad.

Duarte Sánchez informó que reanudan sus actividades presenciales después de la pandemia.

A su decir, es urgente que vuelvan a salir a la calle y retomen las propuestas y exigencias a los gobiernos de los tres niveles y legisladores, pues existe la necesidad de resolver problemas de productividad en el campo para producir alimentos.—Joaquín Chan Caamal

También que los productores tengan financiamiento, y se ataquen los problemas de contaminación del agua que es grave en Yucatán por la operación de granjas porcícolas y porque los industriales consumen grandes volúmenes del líquido, por ello es urgente que la sociedad organizada plantee propuestas de solución a corto y mediano plazo.

Los resultados de las cuatro mesas de trabajo de esta reunión, expuso, se entregarán a los gobiernos estatal y federal y al Congreso del Estado, instancias que aplican los programas, la vigilancia del cumplimiento de la normatividad y promueven o modifican las leyes vigentes.

“Hay que darles información a las autoridades, les estamos haciendo su chamba, para que escuchen las necesidades del pueblo y resuelvan los problemas que les afectan”.

En su intervención, el profesor jubilado Pedro Quijano Uc dijo que ya se demostró que la movilización social sí funciona y así como están frenando la contaminación del acuífero yucateco, es urgente parar el despojo del territorio y que las autoridades ejidales coludidas con empresarios sigan privatizando y robando las tierras ejidales del estado.

“El campo donde trabajan productores pequeños está abandonado, sigue la privatización del territorio y el gobierno de la 4T ofreció echar para atrás los actos de despojo a los pueblos originarios y ejidales”, recalcó el activista.

Jesús Solís Alpuche, coordinador de El Barzón y militante del partido Morena, recordó que la demanda de los pueblos originarios ha logrado algunos resultados a favor del medio ambiente y del agua.

Por ejemplo, recordó que hace dos meses los grupos sociales sostuvieron una reunión con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, quien se comprometió que para marzo de 2023 saldrá una nueva Norma Mexicana que calificará todo lo relacionado con el agua, principalmente sobre las descargas de aguas residuales en el manto freático de Yucatán.

Miguel Puigserver, del Sindicato de Telefonistas, consideró que falta voluntad política de los gobiernos de los tres niveles para atender las necesidades que surgen de las bases del pueblo y los diputados no han sido capaces de legislar sobre los temas que abarcará la reunión regional.

“Hay partidos y políticos que han estado muchos años y no han hecho nada, ya es momento de exigirles. Ya van a venir las elecciones, sabemos que se acercarán a nosotros, si no nos escuchan, seremos promotores en su contra, diremos quiénes nos cerraron las puertas y quiénes fueron los diputados que no nos apoyan”, dijo el telefonista.

Duarte Sánchez informó que la reunión estará abierta a la sociedad, pero no invitaron a políticos.