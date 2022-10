Alerta en Yucatán: delitos contra las mujeres en la entidad; registrados con un protocolo ''erróneo''

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia dice que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, “en Yucatán no hay feminicidios, sino suicidios”, señala la activista Adelaida Salas Salazar.

Representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Adelaida Salas indica que “los suicidios en Yucatán de las mujeres no los consideran como feminicidio y han llegado con nosotras tres casos donde claramente puedes observar que no fue un suicidio, sino un feminicidio”.

“Pasa lo mismo que nada: se abre la investigación y terminan diciéndonos que sí fue un suicidio, no un feminicidio”.

Resalta que esa situación es preocupante porque no se implementa el protocolo, es decir, ante la muerte de una mujer no hacen las preguntas, no ven el contexto, no se fijan si ella estaba golpeada, no indagan en la vida de violencia y tampoco revisan si había denuncias previas.

“Solo llegan, la ven sentada con una soga amarrada al cuello, y entonces dicen: es un suicidio”.

Feminicidios en Yucatán

La activista recalca que eso es preocupante, y que incluso lo planteó al Instituto Nacional de las Mujeres, donde se tomó la decisión de hacer un foro sobre el tema, pero no se hizo debido a recortes presupuestales.

En 2020, del total de suicidios que se registraron en Yucatán, 164 fueron de mujeres. “Es una grave problemática. Creo que nos hace falta visibilizar estos supuestos suicidios”.

También cuestiona algunas medidas de prevención, como el decirle a una persona de un pueblo maya o una comisaría del sur o el oriente que entre a una página de internet a pedir apoyo psicológico.