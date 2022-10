Yucatán: Miles de niños acuden por la segunda dosis contra el Covid en Mérida

El módulo de vacunación contra el Covid-19 instalado en la Unidad Deportiva Villa Palmira tuvo hoy una jornada intensa de principio a fin, pues miles de niños y niñas acudieron a recibir la segunda dosis en el último día de la campaña en Mérida.

De 8 de la mañana a 6 de la tarde se atendió a niños de 5 a 11 años de edad nacidos en noviembre y diciembre, en tres módulos de vacunación en Mérida: Villa Palmira, Unidad Deportiva Inalámbrica y Hospital Regional Militar.

La pandemia ya no hace tanto daño, dice el presidente López Obrador

Solo en las primeras 4 horas ya habían vacunado en Villa Palmira a 2,358 niños, pues las familias llegaron de manera constante durante toda la jornada. La misma tendencia se registró en los otros dos módulos.

Desde la apertura del módulo de Villa Palmira se formó larga fila de padres de familias con sus hijos, pero la experiencia y flexibilidad de los auxiliares de la campaña facilitó el rápido ingreso, aplicación de la vacuna y la salida “en dos o tres minutos” con la dosis del biológico protector del Covid-19.

El último día de vacunación con segunda dosis ocasionó una llegada masiva de menores de edad con sus padres en vehículos, lo que generó congestionamiento vial a lo largo de la calle 62, de la 95 a la 105 y en calles cercanas, donde faltaron espacios para estacionar.

Policías estatales controlaron el tráfico vehicular a la entrada del módulo de vacunación y el paso de personas en el paso peatonal para evitar algún accidente.

Pero el constante ir y venir de los padres de familias con sus hijos ocasionó que los vehículos no avanzaran y eso generó congestionamiento vial en las calles 62 y 95, principalmente.

La multitud también llevó al lugar al menos a 15 vendedores ambulantes que lograron estacionar sus carritos de mercancías en las cercanías de la puerta principal.

Sin duda tuvieron buenas ventas porque los papás premiaron la valentía de sus niños y niñas con alguna golosina, boli, granizado, fritanga o un pequeño juguete de bajo costo.

“Adelante, adelante”, “comprobante a la mano por favor”, repitieron infinidad de veces los auxiliares del módulo de vacunación cuando llegaron las personas.

A quien tenía el comprobante de inmediato le pegaron una calca con el número correlativo para que reciba la vacuna. A quien no llevó el papelito, los auxiliares le facilitaron el formato y una pluma para que pusieran sus datos y recibieran la dosis.

La niña Angely Solís Núñez salió del módulo de vacunación con un ramo de globos que le obsequiaron cuando se retiró del domo donde le inyectaron el biológico, pero además llevó su mascota de peluche para que le diera valentía y fuerza al momento de la “pinchada” en el brazo.

“Me dolió un poquito”, señaló.

Quien no sintió nada, según dijo, fue Raet Emilio Ek Méndez, alumno de sexto grado de primaria de la escuela privada “Vasco de Quiroga”.

“La pinchada no me dolió, estuvo bien. La primera vez tampoco me dolió”, dijo el valiente niño.