Buen Fin 2022 en Mérida: la Profeco pide tener cuidado con el financiamiento

Las quejas contra los servicios de autofinanciamiento son las denuncias que más recibe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado, informó ayer su delegada estatal, Martha Velázquez Franco, al finalizar la conferencia de prensa por el Buen Fin realizada en la Cámara de Comercio de Mérida.

La delegada de la Profeco advirtió a los consumidores tener mucho “ojo con los autofinanciamientos”, ya que en varios casos no es posible hacer que reparen el daño causado.

“El porcentaje de conciliación no lo tenemos, porque algunos concilian. Pero en otros es imposible localizarlos, porque no es el Registro Federal de Causantes (RFC) con el que hacen el trato con la persona. No les entregan el contrato con términos y condiciones, entonces lo que podemos hacer es invitar de verdad a los consumidores que tienen la necesidad de un autofinanciamiento que tengan mucho cuidado, ojo con estos”, añadió.

CFE, con mayores quejas

Por otra parte, la delegada estatal indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la institución que más quejas acumula y posiblemente seguirá acumulando en la Profeco, ya que es la empresa pública con mayor cantidad de usuarios del país.

Informó que ante esa situación definieron una estrategia que permite primero hacer una conciliación inmediata y resolver las quejas de manera ágil.

“Antes, regularmente la conciliación con CFE era que primero llegaba el reporte y se radicaba la queja en automático, pero hoy cuando son quejas que pueden ser conciliadas de manera inmediata, lo que hemos hecho es que primero la pasamos al módulo establecido de CFE en las oficinas de la Profeco, y si se logra conciliar perfecto, entonces ya tenemos una menos”, explicó.