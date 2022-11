AMLO confirma buena relación con Mauricio Vila; ''Es mejor que otros de la lista''

MÉRIDA, Yucatán.— Durante la "mañanera" realizada este viernes en Mérida, el periodista David Domínguez Massa, de Diario de Yucatán, realizó tres preguntas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Domínguez Massa preguntó al mandatario si, debido a la buena relación que mantiene con el gobernador Vial Dosal, consideraba que podría haber una alianza entre el PAN y Morena en Yucatán para las próximas elecciones; también preguntó cuál era su opinión sobre la administración del gobernador Mauricio Vial Dosal y, por último, si aún lo consideraba presidenciable.

El presidente López Obrador respondió que mantiene una buena coordinación con el gobernador de Yucatán, "Hay muy buena coordinación con el gobernador de Yucatán, por lo general mantengo buena coordinación con todos los gobernadores, hasta con el gobernador de Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN), que es, desde mi visión, una gente buena, nada más que tiene circunstancias muy difíciles, pero él es respetuoso, muy amabla".

Y agregó, "Nos entendemos porque lo que me plantea tiene que ver con el desarrollo de Yucatán, que dicho sea de paso, yo quiero mucho a la gente de Yucatán".

El jefe del Ejecutivo federal recordó cómo era la comunicación y en transporte entre Yucatán y el centro del país años atrás, cuando no había ni tren ni carretera, "todo era por barco y era en aquel entonces más sisal, el Carmen, Campeche, Champotón, Frontera, Coatzacoalcos, Veracruz, que ahí sí ya había tren, ¿Cómo se venía a Yucatán, pues en tren de la Ciudad de México a Veracruz y en barco".

También comentó que Yucatán no era autosuficiente en la producción de carne de cerdo, "Antes llevaban mercancías de Yucatán a Tabasco y traían cerdos, porque no eran autosuficientes", y aseguró que ahora, Yucatán no solo es autosuficiente, también abastece a todo el sureste del país y exporta carne de cerdo.

Al final, el presidente López Obrador aseguró que tiene muy buena relación con el gobernador de Yucatán y agregó, "Ahora lo de la candidatura pues, es mejor que otros de la lista, mucho mejor, para qué nos metemos a esos terrenos".