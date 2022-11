Buen Fin 2022: experta en finanzas aconseja tener en mente; ¿lo quiero o lo necesito?

La consultora en finanzas Marisol Cen Caamal exhorta a los consumidores a tener un Buen Fin haciendo un análisis de qué es realmente lo que necesitan y su capacidad de pago para no tener un mal año.

La experta aconsejó que las compras a realizar deben ser muy planeadas. “No se debería de comprar nada solamente porque estamos ante ofertas”, señaló.

“Uno tiene que ver qué necesidades realmente tiene, como comprar un refrigerador porque el que tiene ya está muy malo. Hay que sentarse y planear las compras”.

De igual manera sugirió comparar precios, ya que no por ser el Buen Fin todas las empresas venden barato.

También habló de la importancia de elegir la forma de pago. “Si uno opta por las tarjetas el problema es que en estos momentos tenemos tasas de interés muy altas”.

Marisol Cen Caamal señaló que si se compra con tarjeta a cuenta corriente esto generaría un alto interés, de modo que recomendó aprovechar que muchas empresas dan promociones con meses sin intereses.

“Sí se podría aprovechar, pero también hay que tener cuidado, porque si uno empieza a tomar varias cosas a meses sin intereses se vuelve una carga financiera grande porque tiene muchos pagos fijos mensuales”.

La experta señaló que lo más recomendable es planear las compras y si uno compra a meses sin intereses tener en cuenta su capacidad de pago. “Hay que analizarlo”, puntualizó.

Comprar a meses sin intereses: ¿Qué conviene más?

Planear las compras es básico para no endeudarse más allá del límite del poder adquisitivo durante el programa Buen Fin.

La consultora en finanzas Marisol Cen Caamal sugirió que si no se adquiere algo a meses sin intereses (MSI) lo recomendable es tomar el máximo de meses que se ofrece para pagarlo.

Por lo general los bancos no dan plazos largos en esta modalidad. La mayoría brinda 12 o 24 MSI, y mientras más largo sea el plazo mejor porque no te costará desembolsar tanto al mes.

Si la gente compra a meses, pero tiene deudas en la tarjeta que no está a meses y se queda pagando el mínimo únicamente, se vuelve mucho dinero con los meses.

Entonces lo mejor es que si vas a comprar a MSI que sea en un plazo de dos años, liquidar todo lo que no está a meses y no incumplir con tu pago a meses porque si no, la deuda se vuelve muy cara.

En el momento que no pagas la mensualidad que tocaba ya no es a MSI, sino que empiezas a generar intereses a la tarjeta.

Si uno no compra a meses y usa la tarjeta normal como el crédito corriente, lo recomendable es liquidar lo antes posible porque los intereses de las tarjetas son altos, expuso.

La también colaboradora de Diario de Yucatán mencionó que hoy día todas las tarjetas de crédito tienen un interés alto.

Hay que revisar las tasas. Por ejemplo, las tarjetas clásicas tienen tasas entre el 60% y 90% al año.

Ahora que viene el Buen Fin también hay que hacer un análisis porque algunos lugares dicen: tomas el descuento o compras a MSI.

Descuentos en el Buen Fin, pago directo

Hay que ver si uno tiene el dinero o si mejor vale la pena aprovechar el descuento en lugar de pagarlo a meses, pero dependerá mucho de la situación financiera de cada persona.

Si no lo tienen lo comprarán a plazos, a meses, siempre cuidando de no sobreendeudarse.

En este momento endeudarse con la tarjeta no es conveniente porque es muy caro, debes considerar qué te conviene, quizá tienes que esperar y con tu aguinaldo comprar de contado lo que necesitas. Si puedes pagarlo en efectivo, mejor.

La especialista reiteró que es necesario tener mucho cuidado con los MSI porque la gente se confía y dice: “de esto solo pagaré una cantidad al mes y de lo otro otra cantidad”, y se le van acumulando los pagos fijos, así es muy fácil sobreendeudarse.

También refirió que pueden tener el beneficio de más días para pagar si lo hacen casi inmediatamente después del corte de la tarjeta. Sin embargo, este beneficio si es para los “pagadores” porque liquidarán todo.

Si no son pagadores totales será lo mismo el endeudamiento.

¿Cómo comprar con una tarjeta de crédito?

Luego explicó que la fecha de corte de las tarjetas es el último días que abarca para avisarte del pago, todos los movimientos que se registran antes de esa fecha.

Cada quien tiene un día de corte diferente dependiendo del día que sacaron la tarjeta.

Por ejemplo, si sacaste tu tarjeta el día 5 ese es tu corte, entonces para sacar el mayor provecho hay que utilizar la tarjeta lo más cercano posible al 6, 7 u 8.

Si liquidas todo, ese crédito que sacaste al día 6 en realidad no te generará costo hasta que hagan el corte al día 5 del próximo mes, ahí tienes casi un mes para usarlo. Además, por lo general las tarjetas dan 20 días más para pagar.

Esto le conviene a los totaleros, a la gente que liquida su tarjeta cada mes y quiere sacar provecho de su fecha de corte porque puedes tener más tiempo de financiamiento, explicó. Si solo pagas el mínimo ahí da igual aprovechar la fecha de corte.

Que el Buen Fin no se convierta en mal año, como dicen, exhortó.