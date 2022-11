La pedagogía de la emociones, eje de una ponencia en Mérida

“Siempre debemos trabajar para la paz”, dijo Bibiana Rubio Saavedra, especialista colombiana en temas de la infancia y educación, durante la conferencia que impartió la tarde de ayer en el auditorio de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

La conferencia, que llevó el nombre de su libro, “Educación para la paz, desde una pedagogía de las emociones” que publicó 2021, fue organizada por la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, A.C. (Amepac) y la Segey.

La bienvenida estuvo a cargo de Elías Dájer Fadel, presidente de la Amepac, quien invitó a la audiencia a reflexionar porque Yucatán es un estado de paz y Mérida es la ciudad más segura del continente.

“Cuando no se conocen las causas o los motivos de las cosas, se vuelve mera casualidad. Y no es así, hay motivos y causas por las que Yucatán tiene y goza de seguridad y no por la cantidad de cámaras o el ‘santo patrón’ que nos cuida a todos desde la Secretaría de Seguridad. Tiene que ver con nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente, la comunicación que tenemos entre todos cuando se trata de hablar y llegar a acuerdos”, expresó.

También hizo uso de la voz la cónsul honoraria de Colombia en Yucatán, Mónica Betancourt Torres, quien, tras leer la semblanza de la doctora Bibiana Rubio Saavedra, señaló que la noción de una cultura de paz conlleva a creencias, percepciones, valores, actitudes, comportamientos y formas de vida.

“Esto implica aprender a vivir con uno mismo y con las demás personas en la no violencia, creando espacios de confianza, seguridad, igualdad, libertad y pensar en los demás y no solo en nosotros mismos para lograr una verdadera convivencia pacífica”.

Luego de los mensajes, la doctora Rubio Saavedra dio inicio a su ponencia ante un gran número de profesores e invitados especiales, entre ella la cónsul honoraria de Honduras Zuzette Gavidia Arias, y Diana Peña de la Fuente, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Mujer.

Al inicio de la conferencia, dijo que la invitación de parte de la Amepac es una oportunidad para pensar juntos, cruzando barreras sociales y fronteras para aprender uno de otro y construir en aras de una cultura de paz.

Mancuerna

“Valores como la cooperación, la equidad, la honestidad, el respeto y la responsabilidad van de la mano de las emociones políticas positivas”, dijo la ponente.

“Todos hacemos parte de un sistema político, pero que no tiene que ver con la politiquería ni con el representante en turno o del partido político, porque, independientemente de los partidos políticos siempre necesitamos trabajar por la paz”, apuntó.

Siempre hay que buscar la manera de apostarle a los procesos formativos y educativos, indicó.

Respecto a su libro “Educación para la paz, desde una pedagogía de las emociones”, compartió que está inspirado en su tesis doctoral “La escuela como experiencia: Emociones políticas, imaginación moral y ciudadanías para la paz”.— I.C.E.

A su decir, al inicio de su investigación no pensó en la paz como objetivo principal de la tesis. “Yo quería comprender cómo las emociones estaban presentes en la interacción que establecemos con otros, pero algo novedoso es que la paz emerge como una emoción política”.

En la presentación también estuvieron Alberto Carrillo Maldonado, coordinador estatal de la Red Pea de la Unesco; Sara Virginia López, supervisora de la Zona 2 de la Segey, y Flor Alicia Padilla Pantoja, jefa del Departamento de Escuelas particulares de la Segey.