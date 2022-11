Menores estaban en una situación de riesgo; aclara DIF Yucatán tras denuncia de una joven madre

MÉRIDA.- Respecto al caso de una joven madre que busca recuperar a sus hijos, quienes presuntamente les fueron arrebatados por un caso de discriminación por identidad sexual; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán aclara que se activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para proteger los derechos de dos menores, una bebé recién nacida y un pequeño de 6 años, al encontrarse indicios de que ambos infantes estaban en una situación de riesgo alto si permanecían en resguardo de su madre, L.J.Ch.H.

A través de un comunicado, la dependencia estatal precisa que los niños, frente al riesgo en el que se encontraban, pasaron a estar bajo la tutela del Estado y se tomó acción con fundamento en los artículos 36, 49 y 50 de la Ley Para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, Artículos 121, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siempre priorizando la seguridad y correcto desarrollo de los menores.

A la mamá de los 2 menores, puntualiza el escrito, se le informó en tiempo y forma sobre la situación actual de su hija e hijo. También se le brindó orientación e información necesaria para que pueda obtener la guarda y cuidados de los mismos, en caso de resultar viable.

¿En qué omisiones habría incurrido la madre de un menor de seis años?

En respuesta al llamado del personal de salud del Hospital General Dr. Agustín O’Horán , el pasado 26 de octubre, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ( Prodennay ) activó los mecanismos de asistencia social pertinente s por el caso de una bebé, que en ese momento tenía dos días de nacida.

Durante la investigación, se identificó a otro menor de 6 años de edad con una serie de omisiones en su cuidado, como que no está registrado ante el Registro Civil, no acude a la escuela y presenta evidencias de que recibe malos tratos, resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo.

Al no contar con una red familiar de apoyo, la Prodennay intervino para la protección de ambos infantes, por lo que quedaron bajo la tutela del Estado de Yucatán y en acogimiento residencial en colaboración de una institución que opera de forma coordinada con el DIF Yucatán, mientras se resuelve su situación jurídica.

Entre las acciones a realizar por parte de la Prodennay, está el solicitar el certificado de nacido vivo del niño para realizar el trámite correspondiente para el registro de los dos menores lo más pronto posible, en lo que continúa el proceso de investigación.

El DIF Yucatán, a través de la Prodennay, refrenda su compromiso de actuar bajo el respeto pleno de la Ley y con el firme objetivo de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado.