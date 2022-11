Yucatán. José podrá seguir luchando valientemente contra la leucemia gracias a una ayuda

El niño José Adrián Martínez Poot y su familia se sienten respaldados con el apoyo que les otorgó el Programa de Apoyo a Pacientes con Cáncer del Hospital General “Dr. Agustín O'Horán”, el cual consiste en otorgar ayuda económica de forma bimestral y despensas alimenticias dos veces al mes, con lo que, aseguró, seguirá luchando valientemente contra la leucemia linfoblástica aguda que se le diagnosticó años atrás, indica un boletín.

Él, sus hermanos y su madre, María Esmeralda Martínez Poot, recibieron en su hogar de Celestún la visita del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien les reiteró que a través del mencionado esquema continuarán recibiendo estos recursos para cubrir algunos gastos derivados de sus tratamientos, al igual que otros 794 pacientes que atiende el mismo nosocomio con este u otros padecimientos similares.

“Ya recibimos el primer depósito de 2,000 pesos y nos explicaron que recibiremos la misma cantidad cada dos meses, al igual que nos estarán dando una despensa de alimentos cada 15 días. Nunca antes habíamos tenido apoyo de ningún gobierno y nos cayó muy bien, porque tenemos muchas necesidades, ya que no tengo trabajo y me encuentro en pleno divorcio; el dinero me sirve mucho porque, con eso, podemos pagar los viajes que hacemos a Mérida para sus citas y quimioterapias”, manifestó la mujer.

Visité en su casa a José Martínez de #Celestún quien con apenas 9 años padece de leucemia y que con mucha valentía y el apoyo de su familia ha luchado para salir adelante. Ahora es parte del “Programa de Apoyo para Pacientes con Cáncer del Hospital O'Horán” con el cual ... (1/2) pic.twitter.com/0QnbtjAj4q — Mauricio Vila (@MauVila) November 1, 2022

En cumplimiento de uno de los compromisos que anunció en enero pasado, durante su Tercer Informe de Actividades, el gobernador, en compañía de la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María Teresa Boehm Calero, acudió al domicilio, ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Celestún, donde José Adrián habita y recibió a Vila Dosal con una sonrisa en el rostro, junto con sus hermanos menores: Dayana, de 4 años; Keyner, de 2, y Leonor, de 7 meses.

Le queremos agradecer por los apoyos que nos está dando, porque son como caídos del cielo, expresó la madre de familia al gobernador Vila.

Detalló que, actualmente, no trabaja y la casa donde viven pertenece a su abuela, por lo que, pronto, deberán desalojarla; ante ello, piensa trasladarse a un terreno de su propiedad, pero es una construcción de 4 paredes, a la cual le faltan techo y baño.

“En el Gobierno del Estado, no existe un programa para otorgar techos para viviendas; sin embargo, les apoyaremos con la construcción de una habitación y un baño; además, te apoyaremos para encontrar un lugar donde rentar y con la renta, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, mes en el que deberá concluir la construcción del cuarto y sanitario en tu propiedad”, externó Vila Dosal ante el beneplácito de la mujer de 25 años y sus 4 hijos.

Aprovechando su visita, el gobernador llevó consigo un regalo para José Adrián y cada uno de sus hermanos.

... beneficiamos a 794 pacientes sin seguro social diagnosticados con cáncer con apoyos económicos bimestrales y alimentarios mensuales. También me comprometí a construir un cuarto y un baño para su casa. En equipo impulsamos la salud de las familias yucatecas. (2/2) pic.twitter.com/1hvaPaiLRV — Mauricio Vila (@MauVila) November 1, 2022

“Para ti, José Adrián, traje una figura de acción de superhéroe, porque me dijeron que te gustan; para tu hermana, una muñeca, y para tus otros dos hermanitos, una figura de una serie de televisión para niños y bloques didácticos para el más nené”, indicó el mandatario estatal.