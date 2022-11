El CCE se reúne con diputados por el tema electoral

“Más adelante se puede evaluar cualquier cambio en nuestro sistema político electoral en busca de perfeccionar nuestra democracia, y fortalecer al órgano electoral, sobre todo mantenerlo autónomo, imparcial y ciudadano, con el Instituto Nacional Electoral (INE) por ningún motivo podemos dar un paso hacia atrás”, expuso ayer Jorge Charruf Cáceres, a nombre de los presidentes de las cámaras del sector privado, a ocho de los 12 diputados federales de Yucatán.

El dirigente añadió que se debe aceptar que el INE debe seguir su evolución, eso es aceptar la democracia también, “pero esta evolución se tiene que dar mediante un gran consenso para evitar poner en riesgo la estabilidad económica y política del país, y eso de ninguna manera se va a lograr con la tensión natural previa a un proceso electoral tan grande como el que se llevará al cabo en nuestro país en 2024, éste no es el momento para los cambios”.

Entrevistado al terminar la reunión que sostuvo el pleno del Consejo Coordinador Empresarial del Estado (CCE) que preside, Charruf Cáceres aclaró que a los legisladores federales que no asistieron se les hará llegar la postura de los empresarios a través del comunicado, y se mantienen las puertas abiertas para cuando sus agendas les permitan continuar con estos ejercicios de diálogo.

Como se informó, ante las reformas electorales enviadas por el presidente del país que se analizan en la Cámara de Diputados, los empresarios convocaron a los 12 legisladores federales de Yucatán para plantearles la postura del sector privado en el sentido de cuidar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no se afecte, sobre todo ahora cuando se tiene en puerta una de las elecciones más grandes del país, pues en 2024 se elegirá al presidente, senadores, diputados federales y en varios estados, como Yucatán, gobernador.

Asistentes

Los legisladores que acudieron ayer a esta reunión que se realizó a partir de las nueve horas en las instalaciones de la Canacintra fueron: Cecilia Patrón Laviada, Rommel Pacheco Marrufo, Kathia Bolio Pinelo y Elías Lixa Abimerhi del PAN, así como Carmen Navarrete Navarro y Mario Peraza Ramírez, de la coalición PVEM, Morena y PT, al igual que Jaqueline Hinojosa Madrigal, del PRI, e Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano.

Los que no asistieron fueron Rocío Barrera Puc, de Morena; Pablo Gamboa Miner, PRI; Sergio Chalé Cauich, PAN; y Janine Patricia Quijano Tapia, del PVEM.

A quienes asistieron el pleno del CCE los llamó a fortalecer al INE, lo que permitirá fortalecer a México y su sistema democrático, al mismo tiempo que los exhortó a no debilitar al órgano que da la certeza de que prevalezca algo que al país le ha costado tantos años construir: la democracia.

Evolución

En su discurso Charruf Cáceres expresó que a lo largo de esta historia el órgano electoral se ha mantenido siempre en constante evolución para atender los retos que cada momento histórico le ha exigido a la democracia de México.

“No es momento de poner en riesgo todo lo conseguido a lo largo de más de tres décadas, es momento de ser generoso, y comprender que nuestro sistema político electoral funciona con un árbitro confiable y ciudadano”, añadió el dirigente.

Además, comentó que en un sistema democrático es normal que no todos estén contentos con el resultado que dictamina el órgano electoral, no siempre se gana, pero “lo importante es que los ciudadanos confiamos en la imparcialidad del árbitro, y en que esos resultados, nos gusten o no, son reflejo de la voluntad de los ciudadanos, y el INE genera altos índices de confianza en los ciudadanos, que hace que cada vez participemos más en los procesos electorales”.

“La historia de México está conformada por episodios de mucho trabajo de los ciudadanos a lo largo de décadas, un camino a través del cual se logró pasar de un sistema donde el gobierno en turno era el que organizaba las elecciones, volviéndose juez y parte, a uno en el cual contamos con la participación de un árbitro electoral autónomo, imparcial y ciudadano”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA