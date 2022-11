La Condusef, “atareada”. Primera queja por doble cobro en el Buen Fin resuelta

Apenas se hacía oficial el inicio del “Buen Fin” el viernes en Yucatán cuando José Alberto Pinto Escamilla, titular de la unidad de atención de usuarios de la Condusef, informó que ya tenían el primer caso de denuncia por un doble cobro en ventas de este programa, pero afortunadamente también se resolvió el mismo día.

Con este inicio y el panorama de que se esperan más ventas presenciales que por internet al haber pasado ya la pandemia, el funcionario federal estimó que no solo por el Buen Fin, sino por el movimiento comercial que se incrementa a fin de año espera que aumenten las quejas y la demanda de sus servicios de asesorías.

Pinto Escamilla reveló que en los días previos a este evento empezaron a incrementarse sus servicios de asesoría.

“Ya se han incrementado las quejas y las asesorías en comparación con el año pasado. Es algo lógico, porque ya pasamos de la atención con citas a prácticamente a puertas abiertas y la gente empieza a salir. Antes hacía sus compras por internet, ahora son más presenciales”, indicó.

El entrevistado explicó que se han incrementado las reclamaciones por las tarjetas de crédito y hasta en las de débito. Dijo que hay que tener cuidado al momento de entrar a una página de internet, y ver el “candado” de seguridad.

“En el Buen fin se espera que exista un incremento en las asesorías y quejas. Ya estamos preparados, desde la semana pasada hemos empezado a recibir llamadas para dar asesorías, por aquellas promociones que están dando las entidades financieras”, reiteró.

Citó que muchos bancos en tarjetas de crédito ofrecen a sus clientes que compren a meses sin intereses y luego les devuelve algunas cosas, los buscan para captar sus compras, y la gente pregunta cómo son esas promociones.

“A partir de la noche anterior se empezaron a recibir asesorías por vía electrónica, de personas que empezaron a comprar vía internet, y se presentó el caso de una persona a la que le hicieron un doble cargo, ese fue el primer reporte de queja por este evento, y ya se solucionó”, comentó.

El funcionario de la Condusef dijo que la ventaja es que ahora muchas cosas se manejan de manera electrónica, les avisan y llega la alerta e inmediatamente ayer temprano se envió a la entidad financiera el problema y contestó de manera favorable. Esta primera queja que se presentó fue de un doble cargo que se hizo a la tarjeta del comprador y ya se solucionó, precisó.

Mencionó que, de acuerdo con las asesorías que les solicitan desde la semana pasada los usuarios, sus dudas hasta el momento son por la aplicación en las promociones a su tarjeta de crédito o de débito, y son buenas señales.

“Yucatán es un estado donde la gente pregunta y se prepara, eso es una gran ventaja para tratar de evitar algunas circunstancias que se lleguen a presentar”, afirmó.

De cualquier manera consideró que no está de más tomar en cuenta algunas recomendaciones, como el hecho de que acuden con su tarjeta de crédito o débito a retirar dinero en un cajero automático, principalmente háganlo en los de la sucursal bancaria-

Además –continuó-, si al retirar meten su tarjeta y detectan que hay un aparato dentro de la apertura, evitar que tenga gente en la parte de atrás.

Ahora que ya empiezan a aumentar las compras presenciales aconsejó que revisen el baucher de lo que adquieren, que al imprimirse diga que se aplica la promoción, por ejemplo a meses sin intereses, y si existe algún error que también se imprima para de inmediato iniciar la reclamación, primero ante la entidad financiera y segundo ante la Condusef al 5553 400999 o en la página de internet.

Como algo importante a tener siempre presente, citó que si reciben una llamada telefónica supuesta mente de alguna entidad financiera donde te indican que se está haciendo un cargo que no reconocen, lo único que el banco debe informar es que si lo reconoce, sí o no. Si es No, te dan número de folio y cancelarlo, no deben pedir nada más, ni enviar nada, lo que hay que hacer es colgar, hablar al banco y acudir a Condusef.