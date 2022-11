Taller en el Inaip para prevenir la discriminación

Como parte de las acciones en materia de igualdad, inclusión y no discriminación, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán) develó una placa conmemorativa tras la finalización del curso–taller “Prevención de la discriminación en el servicio público”, que se impartió a personal del instituto.

En un comunicado, la comisionada presidenta, María Gilda Segovia Chab, dijo que en el Inaip Yucatán la discriminación está prohibida y el curso recién concluido es el inicio de las acciones para continuar reforzando la capacitación al personal en la materia, a fin de prevenir actos discriminatorios al interior de la institución y con las personas que rodean a las y los trabajadores.

“Refrendamos nuestro compromiso de ser un espacio incluyente y libre de discriminación, y nos comprometemos a continuar siéndolo; en nuestra institución todas las personas tienen derecho a vivir libres de discriminación por origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición de salud, apariencia física, género o cualquier otro motivo”, dijo la funcionaria.

Previo a la plática “Los derechos de las personas que viven con VIH o sida”, impartida por Pedro Pablo Alemán, director de Repavih, A.C., el comisionado Carlos Fernando Pavón Durán mencionó que es importante que todas las personas conozcan los prejuicios que existen en torno a este padecimiento para poder identificarlos y erradicarlos; el funcionario recordó que vivir con VIH es un dato personal sensible y se encuentra en la esfera más íntima de los datos personales.

Fueron cuatro pláticas impartidas por el Centro Estatal para la Prevención a la Discriminación del Estado de Yucatán (Cepredy).

Las otras ponencias fueron “Igualdad y no discriminación, una aproximación”; “Igualdad y no discriminación, grupos en situación en vulnerabilidad” y “El derecho de las personas mayores a la no discriminación”.

El director del Cepredy Roger Israel Romero Ojeda reconoció las acciones de este Instituto para prevenir actos discriminatorios e hizo un llamado al personal a socializar lo aprendido en las pláticas previas y fungir como agentes de cambio para una sociedad incluyente y en igualdad de derechos para todas y todos.

En la jornada se presentó también la Guía de acceso a la información, protección de datos personales y tecnologías de la información para las personas adultas mayores presentada por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (CDHEGIS) del Sistema Nacional de Transparencia que coordina la Comisionada del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Patricia Ordoñez León.

“Este documento, elaborado por la CDHEGIS y el INAI en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro permite que las personas adultas mayores puedan tener información clara para acceder al internet, a la información y a la protección de sus datos personales de manera más fácil, como parte de su derecho humano al internet”, mencionó la Coordinadora.

Asimismo, fue presentada la Campaña por los derechos ARCOP de las personas adultas mayores, misma que tiene como objetivo que este sector de la población tenga información clara y precisa sobre cómo acceder a su expediente clínico o el reporte de sus semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de así requerirlo.

La representante del Pleno, María Gilda Segovia Chab

, dijo que el objetivo de esta campaña es subsanar una necesidad detectada en la población de personas adultas pues en continuas ocasiones acuden a las instalaciones del edificio institucional en busca de asesorías para estos trámites, por lo que se con esta iniciativa se logrará responder a las preguntas más frecuentes y así lograr que estén mejor informadas.