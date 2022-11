Votarán desde la prisión: un fallo electoral se aplicará en los comicios de 2024

En las elecciones de México en 2024 toda persona recluida en una prisión sin una sentencia tendrá derecho de emitir su voto, reveló la maestra en Derecho Cruz Lucero Martínez Peña, secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante su conferencia magistral “Justicia electoral inclusiva”, que dictó en el Congreso del Estado, la funcionaria también afirmó que la justicia electoral federal de México es de vanguardia en el respeto de los derechos de los ciudadanos, “no debe darse ni permitirse una merma en los derechos adquiridos, no hay forma de dar marcha para atrás ni para agarrar vuelo, porque las sentencias de la sala superior electoral tiene criterios progresistas e inclusivas que fortalecen la democracia del país”.

“La sala superior analizó a fondo un recurso que interpuso un grupo de indígenas tzotziles sobre sus derechos al voto y de elección popular porque en 15 años no tenía una sentencia que declarara su culpabilidad”, explicó a los asistentes.

“Como en la Constitución federal prevalece el criterio de presunción de inocencia, los magistrados electorales federales determinaron que no había razón para restringir sus derechos a esas personas porque no había una sentencia que los culpara de algún delito. Con este principio constitucional, la sala superior sentenció que para la próxima elección de 2024 las personas que no han recibido sentencia podrán votar por medio electrónico”.

Pese a estar en prisión sí podrán votar en comicios

Toda persona que esté en prisión preventiva en 2024 podrá ejercer su derecho al voto, según lo establece la sentencia SUP-JDC-352/2018, basada en la presunción de inocencia.

“Ya analizamos los criterios en asuntos similares, revisamos las resoluciones de la Corte mexicana y cortes internacionales y reconocen el derecho político de los detenidos que no tienen sentencia que acredite que cometieron delitos”, dijo.

“La sentencia ordena la expedición de la credencial para votar de esas personas sujetas a proceso y que están privadas de su libertad y la única limitante que enfrentaba es que no podían ir a las urnas porque están privadas de su libertad. Sin embargo, hoy la democracia vive una situación distinta y existe el voto electrónico, por lo que los procesados sin sentencia podrán ejercer el derecho de voto en la elección de 2024”.

La funcionaria del Tepjf mostró sentencias favorables e irrevocables a favor de los grupos prioritarios, como le llama ahora a los grupos vulnerables en términos de la justicia inclusiva, que permiten el ejercicio del derecho político y electoral de personas con discapacidad en sus diferentes características, migrantes, comunidad LGBT más, género no binario e indígenas.

Una muestra de inclusión

Incluso, hoy, el Tribunal Electoral federal exige que quien tiene una discapacidad visual le lean individualmente la sentencia y se la transcriban en Braille, a los indígenas que no entiendan los términos técnicos también les expliquen en forma sencilla en qué consiste la resolución de su juicio.

“Para la Sala Superior es primordial que tengamos pendiente, es nuestro deber tener esta visión de perspectiva de paridad y de inclusión. No solo de género e interculturalidad sino que es importante reconocer que somos una diversidad en el país”, señaló.

“Lo relevante que debemos analizar y leer son cómo impactan los criterios de la Sala Superior en esta justicia inclusiva”.

Dijo que es muy importante exponer los criterios de la Sala Superior en materia de inclusión de grupos prioritarios. Hay sentencias muy interesantes que deberían consultar y como parte de esta difusión realiza esta conferencia magistral sobre los mecanismos jurídicos electorales, no sólo en este tema de grupos prioritarios, sino todos aquellos que inciden en la vida cotidiana porque “hoy los criterios de justicia electoral inclusiva son de avanzada”.

Previo a la conferencia de la maestra Martínez Peña, los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Lizzette Guadalupe Cetz Canché, destacaron las iniciativas aprobadas a favor de las mujeres y su compromiso para continuar sumando acciones para un mejor respeto de los derechos político electorales.