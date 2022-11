Arquidiócesis de Yucatán responde sobre el proceso contra un canónico

Al tratarse de un proceso interno y de un asunto personal del afectado, la Arquidiócesis de Yucatán hace un llamado a la comunidad a respetar el proceso canónico al que se somete al padre Miguel José Medina Oramas, quien tiene restringido el ejercer el ministerio sacerdotal mientras tiene lugar el citado proceso.

Una exhortación a orar por los sacerdotes es el que hace la Arquidiócesis por medio de la oficina de Comunicación Social.

Como se dio a conocer, la Arquidiócesis de Yucatán emitió un comunicado el 23 de noviembre pasado, para informar sobre la restricción ara ejercer el ministerio sacerdotal y la prohibición de administrar los sacramentos del presbítero Medina Oramas, toda vez que desde el 5 de abril pasado está siendo sometido a un proceso canónico.

El vocero de la Arquidiócesis, padre Jorge Martínez Ruz, explica que el proceso al que se refiere está basado en la Ley de Derecho Canónico, o el Código de Derecho Canónico, que contiene la Ley Eclesiástica que rige la iglesia, y de la que hay una variante para Oriente y una para Occidente.

El Derecho Canónico aplica para todos los bautizados, de manera que laicos, religiosos o sacerdotes pueden ser sometidos a él, detalla. En un proceso de este tipo se busca la resolución de un caso en el que intervienen muchos factores, y la intención es dar solución a un planteamiento.

¿Por qué el padre Miguel Medina no puede ejercer el ministerio sacerdotal?

En el caso del padre Miguel Medina, resalta, se trata de un asunto privado, de carácter personal, del que no se proporcionan más datos, por ese mismo motivo y porque es un proceso interno en un contexto eclesiástico.

Según manifiesta, el comunicado que se emitió es meramente informativo, y se realizó ahora y no antes, porque consideraron era prudente comunicarlo a la comunidad, ante los cuestionamientos que feligreses estuvieron haciendo sobre dónde encontrar al padre Medina Oramas o preguntar si podía oficiar alguna misa.

Por ello se vieron en la necesidad de hacer constar ante los fieles que el sacerdote tiene una restricción para ejercer el ministerio sacerdotal y otorgar los sacramentos.

En ese mismo tenor, explica que se emitió unos días antes, el 8 de noviembre, el comunicado en el que se notifica que el padre José Vieira Amuda ya no está en comunión con la iglesia católica, algo que ocurrió desde hace seis años, pero que no se había tenido necesidad de comunicar sino hasta ahora ante las dudas de los feligreses.

Igual puntualiza que cada proceso canónico es distinto, no hay una duración específica ni se lleva de la misma manera, lo que no cambia es que es de carácter privado, y en este caso en particular se da en un contexto eclesiástico.

Por último, reitera y exhorta a la comunidad católica a respetar el proceso que sigue el padre Medina Oramas, y a orar por todos los sacerdotes.

La última parroquia en la que el padre Miguel Medina ejerció el sacerdocio, antes de que se le restringiera en sus funciones, fue la iglesia de Santa Luisa de Marillac en la colonia María Luisa.