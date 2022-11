Congreso Yucatán i6: qué es y cuáles son las fechas y horarios

Jóvenes apasionados de la tecnología, la inteligencia artificial, realidad aumentada y videojuegos sobre ciberseguridad tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única durante el Congreso Yucatán i6 que se realizará el próximo miércoles 9 y jueves 10 en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

En el marco de este congreso sobre tecnología avanzada e innovación, la escuela líder en formación de programadores Holberton School realizará la primera olimpiada de programación entre 40 jóvenes de 18 años en adelante.

El ganador de la olimpiada se hará acreedor de un premio que incluye lentes oculus, Tablet Lenovo P-11, cuaderno de notas rocketbook, un kit de Holberton y una beca del 100% gratuita para que estudie el programa intensivo de Fundamentos de Programación, con posibilidades de empresas de Silicon Valley lo contraten.

La Holberton School, escuela líder en educación tecnológica, fue fundada en Silicon Valley, que se expande ante la necesidad de capacitar a nuevos talentos-

Instaló su primera sucursal en el Parque TecniA de la Universidad Anáhuac Mayab de Mérida.

Congreso Yucatán i6: ¿Cómo participar?

Al día de hoy hay registrados 6,200 jóvenes, entre estudiantes, no estudiantes, emprendedores y toda persona valiente que le gusta la tecnología y la innovación, sin embargo, estiman que algunos no asistirán por algún motivo por lo que la asistencia real sería de 4,000 a 5,000 personas.

Los interesados en asistir pueden registrarse en la página web de la Anáhuac Mayab, es una invitación abierta, pero solo podrán acceder quien tenga el QR del evento. El Congreso Yucatán i6 tendrá grandes salas para la exposición de megatendencias globales como son la inteligencia artificial, emprendimiento, blockchain, realidad extendida, ciberseguridad y gaming.

También está programada seis conferencias de líderes de tecnología y de emprendimiento entre las que destaca Marlene Garayza, primera mexicana líder de un “start up” unicornio por alcanzar un valor de 1,000 millones de dólares sin tener presencia en el mercado bursátil. Y ella, según comentó el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, es una gran inspiración para mujeres que están en el emprendimiento.

Los asistentes no solo admirarán el uso de la inteligencia artificial y realidad extendida sino que tendrán la oportunidad de aprender y operar estos equipos de alta tecnología, además, habrá combates de robots, competencia de videojuegos, talleres, pláticas cortas, exhibición de drones, entre otras actividades prácticas, teóricas y académicas sobre tecnología e innovación que está usando el mundo.

“Invitamos a personas valientes que se diviertan y aprendan sobre la tecnología, que se metan en todas las áreas que necesitan las industrias de hoy, con la tecnología que son parte el día a día, que haya escuchado sobre el metaverso, los videojuegos, el trabajo en equipo, de análisis y estrategia”, señaló Pablo Álvarez Tostado, director de Investiga ción, Innovación y Educación Superior.

“Desde la Siies (Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior) queremos más emprendedores y desarrolladores para que tengan más oportunidades de trabajo”.

Un polo de inversión

La licenciada Diana Luna McCarthy, directora de la Oficina de Innovación de la Anáhuac Mayab, calificó como una gran iniciativa a este Congreso i6 porque seguirá posicionando a Yucatán como un polo de inversión tecnológica y de innovación.

“Hoy vemos a empresas globales como Accenture y Amazon que nos eligieron como sede de sus empresas, son grandes generadoras de empleos y demandan mano de obra especializada”, señaló. “Es una gran oportunidad para los yucatecos este congreso i6. La Anáhuac aporta su granito de arena para seguir motivando que más yucatecos estudien carreras de ingenierías, matemáticas, ciencias exactas y tecnologías para que aprovechen estas oportunidades de empleo en su propio estado”.

Detalló que la Anáhuac Mayab, como anfitrión del congreso, tendrá una sala del universo de la inteligencia artificial en coordinación con sus aliados de desarrollo de tecnologías. Tendrá varias actividades relacionadas con la inteligencia artificial, impartirán 15 charlas y 9 talleres cortos que presentarán industrias exitosas y que aplican la IA en sus empresas.

Batallas

Además, la Anáhuac mostrará cómo se usa la IA en las carreras de esta universidad privada. “Habrá dos grandes arenas de batallas de robots, será la primera olimpiada Holberton que es una escuela de desarrollo de software que nació en Silicon Valley que tiene un modelo formativo de alto nivel intensivo”, indicó.

“Ellos aplican la inteligencia artificial porque como diseñadores de software no tienen maestros, no hay salones, lo que hay son retos reales en tiempos reales de la industria”.

Por su parte, Ricardo Best Pérez, coordinador académico de Holberton, destacó que en estos tiempos quien no tiene o no sabe la tecnología digital no existe en este mundo porque el mundo esta interconectado. Y esto se puede constatar porque una persona puede trabajar o comercializar desde su casa para una empresa global.