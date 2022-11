¿Qué está pasando en Morena Yucatán? Lideresa niega ruptura en la militancia

La presidenta de Morena en Yucatán, Alpha Tavera Escalante, negó que existan rupturas internas en el partido que encabeza.

También indicó que su directiva tiene el respaldo de su comité nacional y del mismo Instituto Nacional Electoral (INE), que avalan su nombramiento.

Sin embargo, dijo que si hubiese alguna impugnación en su contra, la acatará. Respecto del por qué despacha en un local del norte de la ciudad en vez de hacerlo en las oficinas de Morena, Alpha Tavera respondió que eso se debe a que “estamos en el proceso de entrega-recepción, que aún no ha concluido”.

Alpha Tavera: Se busca la unidad dentro de Morena

“Como dicen por ahí, un reino dividido no prevalece, porque al estar divididos nuestra familia política no va a poder lograr nada. Por eso para nosotros es muy importante conservar la unidad o generarla en caso de que en algún espacio no la haya”, afirmó Alpha Tavera Escalante, presidenta del comité estatal de Morena en Yucatán.

Después de una semana de haber solicitado una entrevista a la dirigente de Morena por las supuestas inconformidades internas de su partido, y el hecho de que a más de un mes de que se eligió a la nueva directiva todavía no despachan en el local propiedad de este instituto político, el pasado viernes respondió por escrito.

La anterior directiva insiste en que no hay resultado de las impugnaciones, ¿la actual no puede acreditar el triunfo en la elección?, ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de esta ruptura con los cuadros de fundadores?, ¿Cómo les afectaría la división en el partido para las próximas elecciones?, ¿Qué se hace o se hará en busca de lograr la unidad?, ¿Por qué no pueden ocupar las oficinas del partido?, ¿Las encuestas en Yucatán son del partido local o nacional? Y ¿Qué responde a los señalamientos de que recibió mucho dinero para su campaña para ganar la alcaldía de Valladolid?

“Respetamos la opinión que pueda tener la antigua directiva o cualquier grupo de personas, nosotros somos institucionales, nos apegamos a los lineamientos, actualmente contamos con la acreditación del partido a nivel nacional, así como la acreditación por parte del INE, mientras que estos nombramientos nos respalden y no se nos indique lo contrario seguiremos ejerciendo la encomienda que nos han otorgado”.

“Si hay alguna respuesta a alguna impugnación y la ley nos inhabilita seremos respetuosos y haremos lo que nos marque la ley; como mencioné al principio, somos institucionales y nos apegamos a los lineamientos”.

"Todos queremos para Yucatán, la cuarta transformación"

Sobre posibles afectaciones por supuestas rupturas internas, dijo: “En primer lugar no sentimos que haya una ruptura con los cuadros fundadores, el nuevo comité se ha acercado a ellos, incluso se les ha invitado en todos los eventos que se han llevado a cabo, hemos tenido varias llamadas telefónicas. ¡No entiendo por qué se habla de alguna ruptura y mientras no la haya no podemos saber cuáles podrían ser tales consecuencias!”.

“El motor de los morenistas es lograr el cambio verdadero y creo firmemente que caminando por un mismo sendero lograremos lo que todos queremos para Yucatán, la cuarta transformación, y estamos más unidos que nunca, trabajando con unidad y movilización rumbo al 2024”.

Y en caso de que no haya unidad, “nos concentraremos en generarla, nos acercaremos a todos los militantes, simpatizantes y a todo el pueblo yucateco para escucharlos e invitarlos a trabajar por un mismo proyecto. Trabajamos con base en la unidad, no solo con palabras, sino con hechos”.

¿Por qué despacha en un local y no en oficinas de Morena?

Respecto del porqué despacha en un local del norte de la ciudad en vez de hacerlo en las oficinas propiedad de Morena, Alpha Tavera respondió que eso se debe a que “estamos en el proceso de entrega-recepción, que aún no ha concluido”.

Sobre las encuestas que se hacen en el interior del Estado en torno a las preferencias electorales, sobre todo de personas de la tercera edad y de posibles candidatos de Morena, respondió que las encuestas en el plano nacional aún no se han hecho, de modo que consideró que las actuales que los “posicionan como primera fuerza política para 2024 son resultado del trabajo no solo de palabras sino de hechos”.

En cuanto a la mención que se hace de ella en el libro “Cash”, donde se involucra al presidente del país en la compra de puestos de elección popular, incluyendo a la alcaldía que ella ganó en Valladolid, su respuesta fue:

“Pues qué respondo, que a las pruebas me remito, que comprueben lo que se dice, los invito a platicar con todos los maestros, con toda la gente que hizo mi campaña, fue la gente del pueblo, que les pregunten a ellos cuánto dinero me dieron o cuánto me cobraron por prestarme sus casas, locales, carros y gasolina”.