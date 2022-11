Cambios viales en el Periférico de Mérida: ¿Continúa el caos de automovilistas?

Contrario a los primeros días, los conductores que transitan debajo de los puentes vehiculares de la calle 42 y 50 Sur del Anillo Periférico de Mérida parece que ya aprendieron las nuevas señales viales, que instaló la Secretaría de Seguridad Pública para agilizar el tráfico, porque al menos en la mañana y mediodía del lunes no se registró un caos vial.

Como se recordará, el 26 y 28 de octubre pasados el gobierno del Estado puso en vigor los cambios viales en las intersecciones con las calles 50 sur, 42 sur y 58 Mulchechén del Periférico Sur de Mérida, con un reporte de un tránsito normal y en completo orden, pero bajo vigilancia de agentes de la SSP para que los conductores se acoplen al nuevo sentido de preferencia y altos de estas intersecciones.

Antes de este cambio, la circulación de Sur a Norte y de Norte a Sur debajo del puente era preferencia y las calles laterales tenían alto de disco, hoy la señalización se invirtió.

En un recorrido por la mañana en las intersecciones de la 42 y 50 Sur, se observó que por momentos se formaron filas de vehículos de quienes transitaron de Sur a Norte y Norte a Sur debajo de los puentes, pero en la mayoría del tiempo la circulación vial fue ágil, sin claxonazos ni chirridos de llantas ni salidas al estilo de “Checo” Pérez porque las calles laterales tuvieron un tránsito regular, lo que permitió que los conductores hicieran su alto y reanudaran su marcha apenas tuvieran la oportunidad.

¿Cómo afectó el cambio de vialidad en la 42 y 50 Sur?

En la calle 42 Sur donde se colocaron señales de alto para los que transitan debajo de puente, los más perjudicados son las dos gasolineras, una que está en el lado de la 42 y otra en la avenida Leona Vicario porque cuando se formaron filas sobre esta arteria, quienes vienen de la calle lateral no pueden atravesar la fila de vehículos para cargar combustible, al menos que no haya automotores en espera de cruzar el alto.

“Estos cambios nos perjudicó, ya casi no entran vehículos que vienen del Anillo Periférico”, señaló una despachadora de la estación G500 que está en la calle lateral dentro de la mancha urbana.

Dijo que el caos vial en el alto de la 42 Sur se da en la tarde noche cuando los automovilistas regresan a sus casas de ese sector de la ciudad.

Coincidió que en el día es transitable, los conductores ya saben que hay altos y lo respetan. Hasta hoy no ha escuchado ni visto algún accidente en esta intersección.

Auguran amplio tráfico para la feria Xmatkuil

En la calle 50 sur, que es más transitada, la fila de autos, camionetas y camiones se atiborran en el alto que frena el tránsito de sur a norte, es decir, de aquellos que van a Xmatkuil, la Facultad de Veterinaria de la Uady, colonias y empresas instaladas en ese corredor que lleva al recinto de la Feria Yucatán.

Al mediodía que circuló el reportero del Diario en las calles laterales de estas dos intersecciones no hubo embotellamiento vehicular.

El tránsito de las laterales fue fluido porque tienen preferencia y hubo momentos en que no pasaron vehículos, lo que agilizó la circulación debajo del puente. Incluso, ahora los camiones del sistema de transporte sustentable Va y Ven no tienen impedimento para algún retraso, pero esto perjudica a sus usuarios que por segundos o minutos están por llegar al paradero oficial. Eso pasó con una pasajera que aunque corrió y gritó detrás del autobús no la esperaron porque la unidad apenas subió a un pasajero, enseguida reanudó su viaje.

Las calles laterales de estos dos puntos viales tienen preferencia, pero también agilizan el tráfico porque sirven de calles continuas, lo que desahoga la vialidad. Sin embargo, el reto y la verdadera prueba, según comentaron los conductores, es cuando empiece este viernes la Feria de Xmatkuil porque miles de vehículos circularán por todas las calles debajo del puente para ir al recinto ferial, pero también saben que la SSP diseña un plan vial y destaca policías en esos cruceros para agilizar la vialidad.