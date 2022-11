Junta de Conciliación y Arbitraje cerró sus ventanillas aún con quejas por resolver

La Junta de Conciliación y Arbitraje cerró sus ventanillas con un total de 1,406 demandas laborales pendientes por resolver en sus cinco juntas especiales, cuatro en Mérida y una en Valladolid, donde continúan laborando hasta finiquitar el último expediente, con lo que desaparecerá, informó su presidenta, María Guadalupe Solís Rivera.

Como se ha informado, el 3 de octubre pasado empezó a funcionar en Yucatán el nuevo Sistema de Justicia Laboral, dividido en un Centro de Conciliación que depende del Poder Ejecutivo y un tribunal que es parte del Poder Judicial.

En ese último día se recibieron 186 casos, que se suman a las 14,220 demandas laborales vigentes, que se tramitarán en las cuatro juntas especiales con sede en Mérida y la especial número 5 con base en Valladolid.

“Desde ahora nuestro objetivo es sacar adelante los casos para empezar a vivir el descenso de los expedientes de conflictos laborales que se tienen en trámite y en ejecución, a todas las demandas se les ha dado el debido seguimiento, procurando siempre que se lleve el curso normal de los procedimientos dentro de la capacidad de trabajo del personal jurídico que integra la junta”, dijo.

La presidenta comentó que dejar de recibir demandas agilizará mucho todos los temas concentrados en la junta, significará oxígeno para reducir el rezago que existe, gran parte de casos anteriores a 2018 y que se agudizó con la crisis sanitaria del Covid-19.

Obstáculo

La funcionaria señaló que la pandemia les impidió mucho agilizar y concluir juicios, fueron años difíciles de muchas circunstancias y en los que para evitar riesgos de contagios se emitieron medidas como la suspensión de actividades, que significó y contribuyó a un retraso en las audiencias y diligencias programadas, que en los últimos meses logramos sacar adelante redoblando esfuerzos y con un trabajo comprometido que realizan día a día para dar mayor celeridad y prontitud a los procesos.

“Trabajamos para resolver todos los juicios que se hubieran iniciado antes de la reforma, no obstante, la Secretaría del Trabajo del gobierno federal tiene un programa de abatimiento al rezago de expedientes en las Juntas de Conciliación de todo el país, en el cual Yucatán participa con el fin de fomentar estrategias para la sustanciación eficaz de dichos juicios”, indicó.

La funcionaria anticipó que se dará prioridad con personal dedicado en especial a la revisión de cada uno de los expedientes en trámite en las diferentes etapas procesales, como parte de las acciones que les permitan, aparte de depurarlo, impulsar estrategias que evalúan para agilizar todo el procedimiento en términos generales y solucionar los conflictos pendientes.

Fase

Además, destacó que la primera estrategia será privilegiar la conciliación, como se hace desde hace tiempo dentro de los mismos procedimientos, donde la primera etapa de la audiencia inicial es la conciliación y el personal jurídico tiene la facultad de buscar, en cualquier etapa del procedimiento, ese acercamiento entre las partes para llegar a acuerdos económicos satisfactorios y justos que pongan fin al conflicto.

“Aunque es importante no perder de vista que los acuerdos no dependen de la Junta, la conciliación es un acuerdo de voluntades donde para llegar a una arreglo las partes deben estar en disposición de dialogar, para ello deberán acudir de manera personal tanto la parte actora como demandada, esta última si no puede asistir de manera personal, debe hacerlo alguna persona con facultades legales para representarla y tomar decisiones en su nombre”, recordó.

La entrevistada remarcó que el objetivo de la Junta Local siempre ha sido y será el mismo: la impartición de justicia laboral, procurando abatir el rezago, priorizar las conciliaciones y emitir laudos apegados a derecho.

“Los empleados y trabajadores que tienen algún expediente abierto pueden tener la seguridad y confianza de que su caso será atendido, eso es prioridad”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA