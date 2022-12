Entregan glorieta en Kanasín

Las acciones a favor de las familias kanasinenses siguen por parte del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez y la noche del martes encabezó el corte de listón inaugural de la glorieta y letras alusivas al municipio, ubicadas en la avenida de la calle 2C del Fraccionamiento Los Robles y Jardines San Pedro, indica un boletín.

Esta nueva imagen para la zona va de la mano con la construcción de banquetas, pozos pluviales e instalación de nueva luminaria sobre la calle principal y que administraciones pasadas dejaron en el olvido. La avenida, en sus 2 kilómetros, era totalmente intransitable debido a las pésimas condiciones en las que se encontraba.

“El Ayuntamiento de Kanasín y gobierno de Yucatán nos comprometimos a trabajar y transformar esta avenida que siempre fue zona de problemas y accidentes. Pero hoy tiene una nueva y renovada imagen con la construcción de pozos para evitar inundaciones, banquetas remodeladas para mayor seguridad del peatón y nueva luminaria para ofrecer mayor seguridad”, expresó el alcalde kanasinense.

Edwin Bojórquez indicó que los 2 kilómetros fueron atendidos de manera minuciosa para ofrecer infraestructura digna y segura. “Disminuirán los accidentes y los mototaxistas podrán transitar sin temor a caer en algún bache. Hoy tenemos cambios reales y hay un gobierno que da resultados”, comentó.

“La imagen renovada de este punto es para beneficio de los vecinos que viven en el rumbo o que se trasladan por esta vía. De esta forma, se brindan mejores condiciones de vida para la población y se demuestra con hechos que se trabaja con esfuerzo ofreciendo los resultados que se merecen”, añadió el presidente municipal.

“Yo tengo casi 11 años viviendo en este fraccionamiento y he de decir que de todas las administraciones pasadas nunca, pero nunca nos voltearon a ver, no éramos tomados en cuenta. Hace unos meses usted nos prometió la mejora de esta calle y yo en lo personal lo dudé porque no nos cumplieron los pasados gobiernos. Pero esto es una realidad, ver la calle y está hermosa glorieta nos deja contentos y estamos sumamente agradecidos con usted por qué está trabajando por todos nosotros”, Claudia Chan, vecina del lugar.

La glorieta y las letras iluminadas vienen a completar los trabajos de estos 4 kilómetros de calles de ida y vuelta que fueron rehabilitadas y el primer edil recalcó que Kanasín seguirá siendo la Capital del Panucho de la que tanto se habla ahora por las buenas acciones.

Para finalizar, Edwin Bojórquez informó que iniciando el 2023 se complementarán los trabajos en la zona y se continuará con labores de repavimentación y mejora de calles, además de que a principios de diciembre Encinos II contará con parque infantil mejorado, labor en la que se están invirtiendo $1.8 millones.

Las buenas noticias para el municipios seguirán y el compromiso del alcalde Edwin Bojórquez Ramírez continuará siendo trabajar por el bienestar y tranquilidad de todos los kanasinenses.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF de Kanasín, Raquel Balam Rocha de Bojórquez, así como también de regidores del Ayuntamiento de Kanasín y vecinos de la zona.