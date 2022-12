Destapan nuevo caso de corrupción en la PEI Yucatán, este sería el ''modus operandi''

Un nuevo caso de presunto abuso de autoridad y fabricación de delitos por parte de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha salido a la luz.

Una persona avecinada en Mérida, plenamente identificada pero que decidió usar el seudónimo V. A., por temor a represalias, señaló que en abril de 2021 fue detenido de manera ilegal por elementos de la policía estatal y le fueron fabricados delitos.

El denunciante dijo que transitaba por la calle 60 manejando su auto como taxista independiente de plataforma, cuando entró una llamada a su teléfono.

"Pasando el Tecnológico de Mérida me metí a la calle lateral y me estacioné, pero por la prisa no me fijé que me puse en franja amarilla. En eso se acercó un policía y me dijo que me iba a multar porque mi auto no tenía el engomado atrás. Le dije que no estaba transitando, que estaba detenido y que no podía multarme, pero me dijo que de todas maneras estaba en franja amarilla. Abrí la puerta del auto y sí, estaba en franja amarilla. En eso me pidió dinero y como no me presté a ello, llamó a otras personas".

''Modus operandi'' de la PEI: detenciones para despojo de pertenencias

El denunciante indica que en ese momento llegaron elementos de la PEI, uno de ellos -identificado como "Fabrizio"- comenzó a ordenar de mala manera al automovilista que bajara del auto, pero como éste se negó, el policía metió las manos y le arrebató un teléfono celular que V.A. tenía en la bolsa de su camisa.

"Y bajé del auto y traté de quitarle mi teléfono. Él chifló y de un Vento color rojo o naranja, con placas ZBS-966-D, bajaron otros policías y entre varios me golpearon. Me subieron a ese coche, me pusieron una chamarra en mi cabeza y empezaron a golpearme y a insultarme. Hasta que llegamos a la SSP. AHí me dejaron desde las dos de la tarde, me sacaron todas las pertenencias de mi auto, de mis bolsas, se quedaron con las cosas de valor y dinero en efectivo y casi a las 9 de la noche me consignaron a la cárcel pública", dijo el demandante.

Falsificación de delitos

Horas más tarde, explicó lo consignaron a la Fiscalía General del Estado acusado de llevar 28 bolsas de marihuana, una báscula y una pistola.

"Yo no me enteré hasta que me llevaron ante un juez de control. Pero en la segunda audiencia, dictaron la no vinculación a proceso porque los policías se contradijeron, los agarraron en la mentira por el juez" señala V.A. "Me liberaron y esperamos el tiempo que marca la ley para que ellos apelen la decisión, pero no lo hicieron".

Explicó que las acusaciones en su contra no continuaron, sin embargo no pudo recuperar su auto. Pues le aplicaron una multa y el pago de 15 mil pesos para que pueda liberarlo. Ante ello, el denunciante acudió a una instancia federal, promovió un amparo y después de un año y medio, pudo recuperar su vehículo.

"Tuve que pagar una multa a pesar de que un juez les ordenó liberar mi auto, pero lo conseguí. Ellos me dijeron que no diga nada, pero no puedo quedarme callado ante las injusticias. Estamos en un lugar seguro, pero dentro de la SSP hay mucha corrupción, mucho abuso de autoridad que aplican ala gente trabajadora porque saben que no se van a defender o se van a quedar callados, pero yo no puedo", sentenció el denunciante. MEGAMEDIA