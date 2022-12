Proponen apoyo del Estado de Yucatán en las pruebas de ADN

En los últimos años, las pruebas de paternidad han sido más utilizadas en los tribunales, como un instrumento eficaz para dirimir conflictos, pero su costo sigue siendo un escollo para familias de escasos recursos, de acuerdo con expertos en Derecho.

Una propuesta totalmente constructiva, que mucho ayudará si se concreta, es que el Estado se encargue de financiar las pruebas de ADN a quienes no puedan pagarlas, indica el doctor en Derecho Rubén Osorio Paredes. Así, se garantiza el derecho de los niños a conocer a sus padres, a llevar sus apellidos y a recibir una pensión alimenticia.

En la actualidad, las pruebas de ADN relacionadas con asuntos que se dirimen en los juzgados solo se pueden hacer en una veintena de laboratorios certificados por el Poder Judicial del Estado.

En esos casos, el precio va de 10,000 a 16,000 pesos, en promedio. Hay variaciones a la baja o al alza, dependiendo de la institución que la practique.

No todos los estudios genéticos se realizan por razones judiciales. Cualquiera puede solicitarlos con fines informativos, si desea salir de ciertas dudas.

Cuando las pruebas se hacen con fines jurídicos tienen un precio mayor, en el promedio que señalamos antes, y deben realizarlas los laboratorios con registro ante el Poder Judicial del Estado, es decir, el perito tiene que ser certificado. Además, las muestras se toman en presencia del juez o la jueza que las ordena.

En todo juicio, cada parte puede presentar a su propio perito. En caso de discrepancia en los resultados, algo muy raro por el alto grado de confianza de las pruebas, se puede nombrar a un tercer perito.

Datos recabados en los tribunales indican que el estudio de ADN es más solicitado por mujeres a quienes los padres de sus hijos se niegan a reconocer su paternidad y, por tanto, a cumplir con el sostenimiento económico y otras obligaciones.

Pruebas genéticas accesibles, el eje de una propuesta

Si bien la paternidad tiene una connotación biológica, se convierte en un elemento jurídico cuando llega a los juzgados mediante una demanda que da lugar a un juicio.

En esos casos, el resultado de una prueba de ácido desoxirribonucleico, mejor conocida como prueba de ADN, puede marcar la diferencia entre un padre desobligado y otro obligado a cumplir la manutención.

Y también puede ser un factor decisivo para que un niño pueda gozar del derecho de un apellido, con todo lo que esto implica.

Para muchas madres, esos precios frenan sus intentos de seguir adelante en un juicio de paternidad. En algunos casos, eso mismo las lleva a aceptar acuerdos que por lo general no son favorables a los intereses de sus hijos.

Rubén Osorio Paredes, titular del despacho jurídico Rubén Osorio y Asociados y con experiencia en asuntos de esta índole, considera que sería una buena idea que el Estado financiara pruebas de ADN a madres de escasos recursos que reclaman juicios de paternidad.

“El derecho al apellido ya es un derecho de primera necesidad y todos los niños deben ejercerlo por conducto de sus mamás, mediante la prueba genética”, apunta el especialista en Derecho Familiar. “Que el dinero no sea obstáculo para que los niños accedan a ese derecho. Imagina que un niño no pueda seguir estudiando cuando su papá biológico tiene recursos económicos”.

Hace notar que el problema no es de atención jurídica, pues hay instituciones del Estado que ofrecen asesoría gratuita. Las pruebas de ADN sí hay que pagarlas.

“Yo me pregunto: ¿cuántos niños en Yucatán se han quedado sin derecho a una pensión alimenticia porque sus mamás no pueden pagar una prueba genética?”, plantea.

El doctor Osorio Paredes explica que el juicio de paternidad es procedente en aquellos casos en que el padre biológico se haya negado a reconocer a su hijo.

Por lo tanto, agrega, es indispensable la elaboración de una prueba biológica, la cual, mediante un estudio genético, pueda demostrar o excluir la paternidad en forma positiva o negativa, según sea el resultado.

Padres confesos

A una pregunta, dice que el demandado en un juicio de paternidad que sin causa justificada se niegue a someterse a la prueba biológica dispuesta por el juez o tribunal será considerado confeso en relación con la paternidad que se le acusa. Una vez acreditada la paternidad surgen los derechos y obligaciones inherentes, como el pago de una pensión alimenticia y el derecho de convivencia.

“Uno de los objetivos fundamentales del derecho familiar es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que muchos se quedan en estado de desamparo y abandono cuando los progenitores no cubren sus necesidades básicas, como la alimentación, la vestimenta, la educación, el cuidado, la salud y el derecho a una vida digna, entre otros”, añade.

“Es por ello que los progenitores, aunque no se encuentren unidos en matrimonio o concubinato, tienen la obligación de reconocer a los hijos que procreen y con ello tomar conciencia de la responsabilidad y consecuencias que implica el procrear hijos”.

La prueba debe realizarse directamente en la audiencia frente al juez y representantes del Ministerio Público y/o Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (antes Prodemefa) para el caso de menores de edad.

“Los hijos no reconocidos tienen el derecho de llevar ambos apellidos de sus progenitores, así como la facultad de investigar en cualquier momento la paternidad, mediante pruebas biológicas y sin ningún requisito previo, con el fin de que sea reconocido como tal y pueda reclamar derechos hereditarios o alimentos”, enfatiza.

“El deber de proporcionar alimentos a los hijos, más que una obligación jurídica, es una verdadera obligación moral”, prosigue. “Un niño necesita del mismo modo convivir con su padre y recibir una pensión alimenticia digna que le garantice un mejor futuro”.

El entrevistado, autor de la columna “Derecho para todos” que publica este periódico, señala que una vez probada la paternidad se podrá exigir el pago retroactivo de todas las pensiones que no se proporcionaron durante el tiempo de vida del menor.

Más adelante señala que no siempre son las mamás las que están en ese lado: pocos hablan del dolor de un padre que no puede ver a su hijo ni física ni legalmente, físicamente porque la madre dice que no quiere saber de él, y legalmente porque no puede hacer nada si no sabe dónde está el menor.

“Es el dolor mudo, el dolor que no se expresa”, abunda. “Parece que la sociedad ha negado la expresión de esos sentimientos a los hombres. Claro, hablo de los buenos hombres. Hay papás que quieren reconocer a sus hijos y las mamás se ocultan”.

El doctor Osorio hace un llamado a reflexionar también sobre este punto, pensando siempre en el interés del niño.