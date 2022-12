Un carrera de perseverancia

La carrera en el arte es difícil, pero te llena mucho el alma, encuentras cosas que no encuentras en el dinero, afirma Fausto Lozano Lara, maestro, escritor y guionista.

Cuando haces las cosas con amor, con pasión, cuando realmente te gusta, el dinero es una consecuencia, y si luchas lo vas a lograr, por ello hay que ser fieles a nuestra pasión y no rendirse, añade el escritor.

Ha sido parte de la formación de varias generaciones de comunicólogos en el estado, impartiendo clases en 3 universidades. Profesión que —dice— disfruta, ya que es una labor de enseñanza recíproca, con la que busca inspirar a jóvenes que desean entrar al mundo de la literatura, teatro y cine.

“Al ser profesor también aprendo de los alumnos, es una actividad es recíproca, que me obliga a mantenerme vigente con las nuevas generaciones y eso es enriquecedor para mi carrera como profesionista, como creador de contenido, como escritor”, señala.

Lozano Lara indica que disfruta su trabajo como docente, pero el escribir ha sido de las labores que más le apasionan. Comenta que no ha sido fácil, siendo una profesión muy complicada, que requiere constancia y mucha paciencia.

En 2012 publicó su primer libro, “Sueños Colectivos”, y desde ese momento ha ido sumando más trabajos creativos en el mundo de la literatura, el teatro y el cine.

“La vocación de escritor la he tenido desde que tengo uso de razón. Presenté mi primer libro, que fue el inicio formal de mi carrera como escritor, en 2012. Fue un logro personal, sobre todo porque vencí muchos miedos e inseguridades, de esas que tienes porque no conoces el ambiente”, comenta.

“Con ‘Sueños Colectivos’ me atreví a abrirme al mundo, poder decir abiertamente soy escritor y también recibí muy buenos elogios por parte de los lectores. Tuve presentaciones fuera del estado, y viví experiencias que me motivaron a seguir creando y me llevó a otros géneros, más bien otros formatos como el cine y el teatro”.

Lozano Lara relata que tardó mucho en ese proceso de poder publicar su primera obra, al ser un proceso que requiere ante todo tener confianza en uno mismo.

“Descubrirme. Poder darme el valor y creer en mí, es algo difícil. Todo el tiempo escuchamos esas frases de ‘cree en tí’, ‘tú puedes’, y es bonito, escucharlas, decirlas, pero crear esa armonía para poder atreverse a veces te lleva un buen tiempo, como fue mi caso. Sin embargo yo estoy satisfecho con los tiempos que se ha dado todo”.

Lozano Lara asegura que a partir de la publicación de su primer libro todo empezó a generarse en su proceso creativo. “Fue una mezcla de eventos afortunados, con esfuerzos personales y apoyo de gente”, señala.

Más tarde presentó su primera obra musical, “Hasta el Fin del Mundo”. Después seguiría la obra “El Viaje”, la cual también se presentó en el teatro. “Fue una obra que me trajo muchas satisfacciones, que incluso me gustaría volver a probar la magia del teatro”, señala.

A principios de 2015 entró al mundo del cine al participar como guionista y productor de “Anacronía” en el primer Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY).

“Tenía esa inquietud, ya había hecho algo en la universidad respecto a cine, pero ahora era algo más formal, con más preparación y descubro otra faceta que me gusta con “Anacronía”. Para mí fue otro paso más”, señala el creador.

A mediados de 2015 incursiona en un nuevo formato con la serie web, “Carwash”.

“Orgullosamente, para todos los que participamos en “Carwash”, es la primera serie web yucateca. Dura dos temporadas y todavía se puede ver en You Tube”.

La serie relata la vida de jóvenes que llegan a trabajar en un “Carwash” y de ahí se sacan todas las situaciones.

A partir de ahí se involucra más en el cine, con la creación de más cortometrajes. Participa en el segundo FICMY con “El último día en la tierra”, que en un principio se pensó fuera una obra de teatro, pero adaptó para cortometraje.

También participó en el Festival del Globo de Yucatán, obteniendo su primer triunfo en un concurso de cortometrajes con “Solo de ida”.

“Fue mi primer triunfo en el área del cine, fue muy satisfactorio porque es algo que ya había luchado durante dos años, tratando de superar o poder ganarle a las personas que en ese momento representaban una aspiración a ser como ellos”.

Después participó en una nueva edición del FICMY, en esta ocasión como guionista en “Eternos”. “Normalmente escribo y produzco, pero en esta ocasión me invitan como guionista”.

Primer premio

En 2019 se presenta nuevamente al FICMY, en esta ocasión obteniendo un primer lugar.

“Ya había descartado volver a participar en el FICMY, hasta que en el 2019, por circunstancias de que me invitan, participo con ‘Matías’. Tenía la espinita de ganar en el FICMY, y con ‘Matías’, un corto muy estremecedor, donde tratamos el tema del suicidio. Ganamos el festival, lo que más adelante nos lleva al Shorts México, que es el principal festival de cortometrajes del país”.

En 2017, el profesor escribió un nuevo libro, “No Soy Meche La De Juan Gabriel”, una obra en la que plasma la historia de Mercedes Álvarez, amiga del conocido artista.

Para este trabajo, el profesor viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua, para entrevistarse con Mercedes y poder escribir su historia.

“Fue un trabajo muy diferente al que había hecho, porque aunque me inspiro en hechos reales, mayormente escribo historias de hechos ficciones, pero en esto yo tenía una realidad que representar, de un personaje que existe. Fue una gran experiencia escribir este libro que me llevó a presentarlo en la feria de Juárez y en México en varias entrevistas. Me ha traído muchas satisfacciones”, señala.

Último trabajo

Actualmente, Lozano Lara se encuentra presentando su más reciente trabaja, el cortometraje, “Zarigüeya”, cuyo guión comenzó a escribir en 2017, y el trabajo final se estrenó a finales de junio pasado.

“Zarigüeya” ha iniciado un recorrido, ya ha sido presentado en Shorts México, y en el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. “Todavía le queda mucho camino. Ha sido un corto que ha impactado a mucha gente, por el uso de una zarigüeya de verdad, y para nosotros ha sido importante lanzar este mensaje, porque consideramos que es una especie que debería ser sagrada como lo fue antes y no maltratada como lo es ahora”, indica.

Lozano Lara asegura que le queda mucho camino por recorrer en el mundo del arte. También señala que le gustaría ser una inspiración para sus alumnos.

“Me gustaría ser una inspiración, más que por ego, por el hecho de que cuando estás trabajando, estás luchado, quisieras que la gente que viene tras te ti tenga más fácil las cosas, entonces cuando se me acerca algún alumno, me gusta apoyarlo para que tenga el camino más fácil”, finaliza.— Rosa Aracely Quiñones Sánchez