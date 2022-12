Combatirán la ''contaminación olfativa'' en el mercado San Benito, en Mérida

El arquitecto Luis Enrique Roche Correa, presidente del Patronato del Centro Histórico de Mérida, manifestó que la intervención municipal en el mercado San Benito es para corregir la “contaminación olfativa” que generan las filtraciones en ductos de aguas negras y el área de basura.

En la sesión ordinaria del martes pasado el Cabildo aprobó tres listas de obras públicas que realizará el Ayuntamiento con parte de los $350 millones del crédito bancario que le autorizó el Congreso del Estado, entre ellas la mejora del mercado San Benito.

Además, la mayoría del Cabildo aprobó un convenio de colaboración con el Patronato del Centro Histórico, que consiste en la entrega de $950 mil a esta agrupación, acuerdo que no aprobaron los regidores de Morena porque, según dijeron, no hay claridad en la aplicación del dinero y no conocen su trabajo.

¿Cómo colabora el Patrimonio del Centro Histórico con el Ayuntamiento?

Entrevistado durante la presentación del Foro Turismo Sustentable, Roche Correa manifestó que la principal aportación que realizan es de investigación, propuestas, proyectos y opiniones profesionales sobre desarrollo urbano.

Forma parte de cuatro consejos consultivos, entre ellos el de mercados municipales y precisamente las mejoras que realizará el Ayuntamiento en el San Benito son producto de las propuestas del Patronato, que complementaron con las de funcionarios municipales.

“Nuestro aporte está enfocado a los mercados que están dentro del Centro Histórico”, manifestó en la entrevista.

“En ese proyecto del San Benito, la intención es modificar la succión del aire, mejorar la ventilación y sellar el área de basura. Es lo que se va a intervenir para mitigar un poco el efecto del mal olor".

Obras contra el mal olor en el mercado San Benito, en Mérida

"Propusimos que se de mantenimiento a los ventiladores, a los ductos, ver que funcionen adecuadamente el tema de la ventilación y el sello en los contenedores de basura, es lo que se puede hacer ahora”.

Admitió que actualmente hay un poco de escurrimiento de líquidos de los ductos de aguas negras, pero no es grave como la contaminación olfativa. Para que no haya esa sensación desagradable realizarán los trabajos propuestos.

“No es que el lugar contamine algún producto, no hay ese riesgo, simplemente es para mejorar el ambiente, que no se sienta el olor desagradable. Ya con que no haya malos olores es una mejora”, señaló.

“Es algo complejo hacer un proyecto para el reacondicionamiento del sitio de la basura del mercado, con la empresa recolectora se puede hacer uno más ambicioso". Un aspecto del mercado San Benito

Mejorarían el área de comedores en el mercado Lucas de Gálvez

"Sin embargo, ahorita el enfoque de este cierre de año está en controlar el mal olor del San Benito y la mejora del área de comedores del segundo piso del mercado Lucas de Gálvez".

"Quizá el próximo año se pueda hacer alguna modificación al sistema, manejo y tratado de la basura del San Benito”.

Afirmó que, como parte del convenio con el Ayuntamiento, el Patronato trabaja en varios frentes en coordinación con las direcciones de Desarrollo Urbano, Económico y Turismo, Implan y Cultura.

Apoyan diferentes proyectos que tienen en sus planes de trabajo porque el Patronato cuenta con arquitectos, diseñadores de hábitat y equipo que genera información en consultas, entrevistas y sondeos y elabora ciertas métricas para los proyectos urbanos de la ciudad.

Intervención en el parque de San Sebastián

“Apoyamos una intervención del parque de San Sebastián, el edificio de ex carnes del mercado y área de pescadería”, apuntó.

“Hace poco trabajamos y analizamos una propuesta del acceso a los comedores de la segunda planta del Lucas de Gálvez y el sistema de mejora del manejo de basura del San Benito".

"Antes que se presentara el proyecto del corredor gastronómico de la calle 47 hicimos una propuesta, se hizo un análisis y salió un mejor proyecto, hoy que se anexa la calle 60 y La Plancha al corredor gastronómico tiene más justificación este proyecto turístico”.

El arquitecto Roche señaló que proveen de información valiosa al Ayuntamiento para una mejor toma de decisiones para proyectos urbanos, como el caso del corredor de la 47.

Aporte para el "corredor gastronómico" de la calle 47

Agregó que ahora impulsan mejoras al mercado de Santa Ana para que los turistas tengan una mejor experiencia, que su estancia en ese lugar sea más grata y el inmueble tenga un enfoque turístico que vaya acorde al corredor gastronómico.

Otro programa que impulsan es el "pinta tu fachada", cuyo objetivo es mejorar la imagen urbana del Centro Histórico.

Precisó que no es el de rescate de fachadas, el cual opera el Ayuntamiento con los dueños de los predios que comparten responsabilidades.

“El Patronato tiene un tema pendiente que nos gustaría abordar e impulsar porque es un problema latente en todas las ciudades”, manifestó.

“Se trata de la gentrificación (densificación), un fenómeno que está sucediendo porque las opciones que hay para los nuevos financiamientos como Infonavit son para la compra de casas que se van a la periferia, no para quedarse en el centro de la ciudad”.

Repoblar el Centro Histórico de Mérida, "todo un tema"

Dijo que hay todo un tema para repoblar el Centro Histórico de Mérida, pues acaba de regresar de un congreso internacional sobre centros históricos, que se realizó en Guadalajara.

"Es increíble ver que no solo Mérida tiene este problema de despoblamiento, sino todos los centros históricos de todas las ciudades, incluso de otros países".

“Repoblar el Centro histórico de Mérida es algo que en lo personal tengo en mente, empezaremos a ver qué es posible realizar”, anticipó.

El Centro Histórico de Mérida está en la zona de monumentos con declaratoria desde 1982 y tiene la categoría de patrimonio histórico.

Repoblar el Centro Histórico de Mérida es complejo

"Es un tema pendiente y muy complejo, veremos qué sí se puede hacer para recuperar el repoblamiento de esta zona".

"Hoy por hoy y dada la plusvalía que tiene el Centro, hay zonas donde no se puede pensar en proyectos unifamiliares en una propiedad, tendría que ser multifamiliar y obviamente ver que el proyecto arquitectónico se adecúe a las características y necesidades de esa propiedad que está dentro del Centro Histórico".

"Pueden surgir 2, 5 o hasta 10 proyectos interesantes de multifamiliares en el Centro, habría que estudiar muy bien este tema", concluyó.