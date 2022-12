En Mérida, familia halla sin vida a su inquilino en una casa de la colonia Canto

Un trágico hallazgo realizó este viernes una familia en la colonia Canto, en Mérida, pues encontraron sin vida a un hombre al que le daban alojamiento.

Los hechos, que generaron una intensa movilización policíaca, ocurrieron en la mañana en una vivienda de la calle 38 entre 113 y 115 de la colonia mencionada.

Se averiguó que desde hace un tiempo la familia brindó casa y apoyo a M.J.C.B., de 43 años de edad, ya que no tenía lugar para vivir ni familiares en la ciudad. Sin embargo, tiempo después empezó a empeorar de una enfermedad.

El inquilino que murió en la colonia Canto se agravó por la diabetes

El inquilino padecía diabetes, que poco a poco comenzó a complicarse, al grado de que perdió varios dedos de los pies y al parecer la enfermedad le causó la muerte.

La familia solicitó apoyo a los números de emergencia y momentos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes confirmaron que ya M.J.C.B. ya no tenía signos vitales y acordonaron la zona.

Más tarde arribó personal del Servicio Médico Forense y la Policía Estatal de Investigación para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, la familia hizo todo lo posible para que el Semefo no se llevara el cuerpo; sin embargo, al no ser familiares no pudieron evitarlo.