Reforma electoral en Yucatán recibiría un golpe de los partidos ''aliados'' de Morena

Los partidos aliados de Morena, que son el PT y el PVEM, por distintas razones parece que no quieren apoyar las reformas constitucionales electorales, afirmó ayer la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho.

“En términos políticos sería un golpe muy severo para Morena y anunciaría la posibilidad de que cuando llegue el paquete de reformas a las leyes secundarias, para las que solo necesitan mayoría simple, ni para eso le alcance la votación”, manifestó la también expresidenta nacional del PRI.

Por otra parte, anticipó que el punto central en 2023 para su partido, las oposiciones y para la democracia en México serán las elecciones en el Estado de México y Coahuila.

“El PRI tiene todo para que con una coalición se logre mantener el Estado de México. Nadie puede solo, ni Morena”, indicó.

Dos lecturas a un aplazamiento

Entrevistada en el Olimpo, donde participó en el conversatorio “Democracia: una mirada desde lo local”, como parte de las diversas actividades con motivo del 27 aniversario del inicio de actividades del órgano electoral estatal, la ex titular del Ejecutivo también consideró que no habría cambios en la dirigencia nacional de su partido sino en agosto 2023, cuando concluya el periodo de sus actuales dirigentes.

Al pedirle su opinión sobre el aplazamiento de la discusión y votación de las reformas constitucionales electorales en la Cámara de Diputados, dijo que se le pueden dar dos lecturas.

“La primera es que haya tiempo para la preparación del debate parlamentario que seguramente se dará, y este tiempo de preparación sea requerido por parte de Morena y sus aliados el PT y PVEM. Es un debate en el que prácticamente se sabe cuál será el resultado de la votación.

“En la anterior Legislatura tuvimos uno parecido, también por una reforma constitucional que fue muy discutida y, por cierto, el PT votó con las oposiciones”.

Le parece que los dos partidos aliados de Morena, el PT y el PVEM, por distintas razones no quieren acompañar a los morenistas en las reformas constitucionales electorales.

A su decir, estén o no en términos de la mayoría calificada no significa nada, pero en términos políticos sería un golpe muy severo y anunciaría la posibilidad de que cuando llegue el paquete de reformas a las leyes secundarias, que solo necesitan mayoría simple, no le alcance a Morena para sacarlas.

Un golpe político, en cifras

Dulce María Sauri recordó que Morena tiene hoy solo 204 diputados federales. Sin el PVEM, que tiene 41 más, ni siquiera podría aprobar reformas a las leyes secundarias, “lo que sería una excelente noticia para México”.

“Sería un distanciamiento de las bancadas o partidos. No auguro rupturas, sobre todo cuando se trata del partido en el gobierno y cuando tiene tanto poder y tanta decisión de imponerse sobre todas las cosas, como lo tiene el movimiento del Presidente”, explicó.

Sobre el regreso de la dirigencia nacional de su partido al bloque opositor legislativo, dijo que le parece congruente con la demanda de los millones de simpatizantes y militantes del PRI para lograr que las instituciones en México, en este caso de las electorales, no sufran menoscabo de sus funciones y se fortalezcan para que puedan ejercer sus atribuciones plenamente.