Colaboradores de Osane trabajan en el Taller de Santa

Prestos todos, los esfuerzos redoblar, que pronto será Nochebuena y al día siguiente Navidad. No son cosas que envolvemos, son gestos de amor y generosidad; no somos solo personas que regalos preparamos, somos mensajeros de esperanza y caridad. Apuremos pronto, de colorido papel la ilusión revestir, que alguien especial esta Nochebuena, un presente anhelado habrá de recibir. Seguir y no detenerse, que las horas contando están, son muchos los enfermos y necesitados que aguardan un regalo de Navidad. Que a todos la alegría nos una en la espiritualidad de Osane, que si de llevar alegría se trata, con esta obra todos vamos de gane.

La Organización de Servicios y Ayuda para la Navidad de los Enfermos, Osane, ultima detalles de lo que será la Navidad de los Enfermos número 56, obra que por más de medio siglo ha recogido la mística y la espiritualidad de aquél que le diera origen, el presbítero Jenaro Cervera Ceballos, y que lleva alegría y esperanza a aquéllos que pasarán la Nochebuena y la Navidad en algún hospital, asilo o casa asistencial a través de un regalo personalizado que en propia mano le entregará Santa Claus.

El pasado jueves 1 abrió sus puertas el Taller de Santa Claus en un espacio del convento de las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, muy cerca de la glorieta a Miguel Hidalgo, en el cruce de las avenidas Itzaes y Colón.

La entrega de regalos dará inicio mañana temprano, señaló Javier Bolio Laviada, presidente de Osane, agrupación que adoptó este proyecto en 1985 y lo ha sostenido desde entonces para preservar el legado de su iniciador.

Como parte de la Navidad de los Enfermos, este sábado se celebrará una misa a las 8 a.m. en la capilla del convento de las Madres Guadalupanas. La presidirá el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien impartirá la bendición a todos los obsequios, así como al equipo humano y logístico de la obra.

Entre otras cosas se entregarán 1,500 piezas de ropa, 600 cobertores, 300 toallas, medio centenar de cajas de galletas y 90 paquetes de pañales, así como juguetes, andanderas y sillas de ruedas para adultos.

La caravana con Santa Claus, apoyada por siete vehículos de carga y acompañada por un coro y guitarra, así como varios voluntarios en la logística, partirá a las 9:30 a.m. para visitar seis albergues y el Hospital Materno Infantil. El recorrido concluiría antes de las 4.

Bolio Laviada destaca que la Navidad de los Enfermos se ha mantenido a pesar de las adversidades de los tiempos, especialmente de los dos últimos años cuando la pandemia del Covid-19 trastocó los alcances de la misma, pues se hizo necesario replantear la dirección del apoyo: ya no se enfoca tanto en los hospitales —por cuestiones sanitarias estrictamente— como en los espacios donde mucha gente pasa la Navidad sin la compañía de sus familiares.

“La Navidad de los Enfermos de Osane es una obra profundamente humana, caritativa y espiritual. Quienes participan en ella, desde los que donan en especie o efectivo hasta los que brindan su tiempo y esfuerzo en el Taller de Santa Claus, encuentran en ella un sentido a la Navidad, un tiempo de dar y prodigar amor al prójimo. Vale la pena abrazar esta obra que estoy seguro prevalecerá por muchos años más”.— Emanuel Rincón Becerra