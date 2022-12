Lamentan cambios en plan urbano en ''La Plancha'' en Mérida

Cuando años atrás los vecinos de los alrededores de La Plancha se pronunciaron por la creación de un gran parque arbolado en la zona, la idea fue recogida en forma sobresaliente por el plan maestro que desarrollaron la UNAM y la Uady.

También se consideraba aprovechar materiales que había en el lugar, como durmientes de madera y rieles de ferrocarril, para la construcción de mobiliario y otros elementos que dan identidad al espacio cercano a lo que fueron los ferrocarriles en Yucatán.

Tras años de especulaciones, que en ciertos momentos pusieron en duda la materialización del proyecto, al fin se dieron los acuerdos definitivos para construir el parque, obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y los trabajos comienzan a perfilar lo que será.

Félix Rubio Villanueva, uno de los primeros promotores del proyecto, hace algunos meses externó su beneplácito por la aprobación final del mismo, el inicio de las obras y el plan de reubicación de 11 familias a predios construidos en los terrenos de La Plancha sobre la calle 46.

La mudanza fue a cambio de desalojar las construcciones que por años ocuparon frente al parque Artículo 123 Constitucional (calle 43) y que hasta finales del siglo XIX fueron la sede del Hospital Ferrocarrilero, antes de construirse el Sanatorio Rendón Peniche.

Lo anterior hacía suponer que las cosas marchaban dentro de lo planeado.

Pero el reciente desmantelamiento del parque donde se encontraba el monumento a Héctor Victoria Aguilar, el futuro incierto de las construcciones del ex hospital ferrocarrilero y otros detalles que de a poco aparecen hacen suponer que el Gran Parque de La Plancha no sería el anhelado pulmón verde de Mérida, pues tendría menos árboles que los originalmente considerados y más cemento en su configuración.

En entrevista con el Diario, Rubio Villanueva lamentó que las cosas con el proyecto no se estén dando como se habían planteado.

De entrada comentó que el proyecto originalmente propuesto por la UNAM y la Uady incluiría entre 6,000 y 8,000 árboles, en su construcción se aprovecharían elementos tales como durmientes de madera, rieles y vagones de ferrocarril y todo con un costo de alrededor de 400 millones de pesos.

La propuesta que ahora se construye constaría de menos de 2,000 árboles, no se estarían usando durmientes, rieles ni vagones y en cambio sí grandes cantidades de concreto y cemento, el proyecto tendría un costo de 1,400 millones de pesos.

“Tan solo en lo que va de la obra, el lugar ha perdido por lo menos 500 árboles, muchos de ellos en la zona donde se edificaron las casas que pasarán a ocupar las familias que viven frente a lo que fuera el parque Artículo 123 Constitucional”, comentó.

“Cuando me enteré por notas del Diario que el Ayuntamiento estaba desmantelando el parque Artículo 123 Constitucional, me dio coraje y pena porque pudo haberse conservado, no afectaba en lo más mínimo al proyecto”.

“No entiendo cómo es que removieron la estatua de Héctor Victoria Aguilar sin un plan para la misma. En el plan original de la UNAM no estaba considerada la desaparición de este pequeño parque ni de las casas frente a éste, ahora que estas últimas serán desalojadas por sus ocupantes su futuro es incierto”.

“Se habla de desaparecerlas cuando bien podría concretarse en ellas un plan de arquitectura que les regresara a su estado original y se integren al conjunto”.

“Los árboles, que eran elementos fundamentales del plan para hacer de este el gran pulmón de Mérida, nos enteramos que habría muchos menos que los planificados”.

“No se aprovecharían cientos de durmientes de madera para integrarlos a la obra ni tampoco rieles que pudieran servir para las construcciones, no habría vagones que pudieran ser pequeñas cafeterías, bibliotecas, restaurantes, tiendas, etcétera”.

“Todos estos elementos hacen referencia al origen ferroviario de lo que fue este espacio, en cambio un andador de casi dos kilómetros será todo de cemento y concreto y se habla de un gran lago de 1,400 metros cuadrados que podría ser un gran criadero de moscos”, subrayó.

“Qué bueno que los vecinos afectados directamente por las obras tendrán nuevas casas, pero la disposición de los predios que dejan debería abonar al entorno y no desaparecerlos”.— Emanuel Rincón Becerra