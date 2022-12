Nochebuena a oscuras y cenas a medias por falta de electricidad en Sinanché

YUCATÁN.— Después de dos años de pandemia de coronavirus los habitantes de Sinanché esperaban celebrar una Nochebuena lo más parecida a tiempos anteriores, pero debido a la falta de energía eléctrica pasaron la noche a oscuras y en algunos casos sin la cena esperada.

El sábado, aproximadamente a las 6:30 de la tarde todo el municipio se quedó sin energía eléctrica, muchas familias que se encontraban preparando la cena navideña tuvieron que pausar sus labores, esto debido a que para la elaboración de algunos platillos necesitaban usar aparatos que requieren de electricidad, por lo que debieron cenar lo que tenían listo hasta ese momento.

Decenas de habitantes expresaron su enojo en redes sociales, ya que llamaban a la Comisión Federal de Electricidad para levantar su reporte, y a todos les daban un número de folio y les decían lo mismo: “Nadie ha reportado sobre falla”.

Nochebuena sin luz y Navidad sin el recalentado

En el municipio los cortes de energía eléctrica se han vuelto comunes, ya que se presentan de 3 a 4 veces al mes. Pero el corte que se registró el sábado se pudo sentir más al ser un día tan especial.

Algunas familias que esperaban cenar el tradicional sandwichón se quedaron con el antojo, ya que para elaborar el paté (ingrediente fundamental del bocadillo) se necesita de una licuadora, electrodoméstico que requiere de electricidad. Muchos tampoco pudieron disfrutar de postres como pasteles.

Pero un menú incompleto y cenar casi a oscuras no fueron problema, el verdadero problema fue la lenta respuesta y la cantidad de horas que pasaron sin que el servicio se restableciera.

Decenas de habitantes se comunicaron al 071 para reportar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el fallo en el suministro eléctrico, a todos les decían que el problema no tenía reporte alguno, que era el primero, proporcionaban un número de folio y decían atenderían pronto.

“Decían que nadie había reportado, como para justificar su falta de atención. Pero somos muchos los que reportamos, no solo el día 24, también el 25 por la mañana. Nos decían lo mismo: ‘No tenemos reporte alguno’. Tengo mi folio, al igual que otros conocidos que incluso publicaron sus folios en Facebook”, comentó María Quiñones, quien pospuso la entrega de regalos y despensas a personas vulnerables para ayer.

Muchas familias no tuvieron el tradicional recalentado, debido a que por falta de refrigeración se les echó a perder parte de su cena. Quienes se dedican a la elaboración y venta de bocadillos vieron con frustración y tristeza cómo perdían ventas y su materia prima se echaba a perder.

“Afectó bastante, no solo a mi negocio sino a toda la población y pueblos vecinos. Perdimos varias ventas por no tener energía para acabar con los pedidos. En cuestión de materia prima se perdió el 50% del producto almacenado”, lamentó Alexis Maldonado, que se dedica a la venta de bocadillos y pasteles. El joven asegura emitió su reporte a la CFE, pero no recibió respuesta.

“Me sentía impotente de no poder hacer nada, de ver cómo mi sustento se iba para abajo. Triste y desesperado al mismo tiempo, por no poder cumplir con mis clientes en su cena familiar. No es posible que contemos una empresa de ‘clase mundial’ y nos esté sucediendo esto todo el tiempo”, lamenta.

El joven emprendedor teme que esta situación, la cual se ha vuelto común en el municipio, se repita 31 y pierda más producto y ventas.

Por su parte, Juanita Aguilar Mena perdió algunas mascotas, peces que tenía en un estanque y que necesitan de una máquina que les proporciona oxígeno.

Su desesperación fue tal que utilizaron el motor de su motocicleta para alimentar la energía de la máquina, pero al ser más de 12 horas sin luz, no pudieron salvar a todos los peces.

“Me da mucha tristeza y decepción por parte de la CFE, ya que todos somos puntuales en nuestros pagos y el servicio está pésimo. No es la primera vez, Sinanché siempre se queda sin luz”, lamenta Juanita Aguilar.

El servicio de energía eléctrica se restableció ayer al mediodía. —Rosa Aracely Quiñones Sánchez