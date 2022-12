Ley del Notariado e Isstey en Yucatán, a la espera de la resolución por unos amparos

A partir de este lunes 5 los juzgados federales 4 y 5 en la entidad empezarán a desahogar las audiencias constitucionales para resolver cuatro amparos que presentaron notarios públicos contra las últimas reformas a la Ley del Notariado del Estado, su reglamento y el Código de Administración Pública de Yucatán.

En el caso de los amparos del Isstey, los juzgados le dieron la razón en dos expedientes a los trabajadores, pero solo en lo referente a que el cálculo de lo que serán las jubilaciones y pensiones deberá determinarse sobre el salario de los últimos dos años del trabajador, y no de lo ponderado en todos sus años laborados, aunque el Congreso del Estado se inconformó.

Como hemos informado, en el caso de los notarios su principal reclamación es que consideran que se les priva de una norma que definía con claridad los parámetros para la aplicación de algunos artículos, específicamente en lo relativo a que los resultados del censo de población son los que se deben tomar en consideración para determinar el número de notarías públicas.

Con las últimas reformas aprobadas este año a la Ley del Notariado, a propuesta del Poder Ejecutivo, los diputados locales decidieron aumentar de 100 a más de 150 las notarías públicas de Yucatán.

En el Congreso del Estado se informó que actualmente se encuentran a cargo de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo tres amparos indirectos promovidos contra el Decreto 505/2022 y uno contra el Decreto 483/2022, específicamente la Ley del Notariado en el Estado de Yucatán y el Código de Administración Pública, en los primeros, y otro más contra la Ley de Notariado y su reglamento.

Expedientes a resolver

Recordaron que los quejosos y sus respectivos expedientes son: Colegio Notarial Yucateco, A.C., con el expediente 2147/2022 en el Juzgado 4o. de distrito; en el mismo juzgado hay otro de 23 notarios públicos, con el 2100/2022; adicionalmente en el Juzgado 5o. hay uno más de 17 fedatarios con el expediente 2106/2022, y en el mismo está el cuarto del Consejo Directivo del Colegio Notarial Yucateco, A.C. con el 2742/2022 añadieron que el Colegio Notarial no solicitó la suspensión de los actos y aunque en los otros casos sí pidieron la suspensión definitiva, se les negó.

Las audiencias constitucionales para emitir las resoluciones se fijaron la primera para el próximo lunes a las 13 horas para el expediente 2147/2022 del Juzgado 4o. y en este mismo cuatro días después a las 10 de la mañana le correspondería al 2100/2022.

Posteriormente, el lunes 19 en el Juzgado 5o. sería la audiencia del expediente 2106/2022, y tres días después a las 10:25 será la del 2742/2022.

Ley del Isstey, también con amparos

En el caso de los amparos contra la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, se informó que anteayer les notificaron el segundo caso en el cual a 19 quejosos les dieron la razón. Les otorgaron el amparo y protección de la justicia federal.

Pero al igual que en el caso anterior les dieron la razón en cuanto a lo referente a: “Salario Regulador: equivale al 85% del promedio ponderado de los del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional”.

Sobre este punto el juez ordena que “no apliquen a la parte quejosa la disposición declarada inconstitucional, en tanto no sean abrogadas o reformadas; y, el otorgamiento de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de invalidez o de muerte cuando se coloque en el supuesto respectivo y satisfagan los requisitos necesarios, se calculará considerando el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público correspondiente a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba como trabajador”.

En el Congreso recordaron que en el primer caso que se emitió esta misma resolución se inconformaron, solicitaron una revisión de esta sentencia y de la misma forma procederán en los próximos día con este último caso.

Están a la espera de los fallos

En el gobierno del Estado estamos “completamente tranquilos, estamos esperando y, por su puesto, acatando las decisiones que tomen las autoridades por los amparos presentados contra las reformas que promovimos a la Ley del Notariado, Poder Judicial y la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado”, que por cierto esta última entra en vigor a partir del primer día del próximo año, en menos de un mes, declaró Yusif Heredia Fritz, consejero jurídico del Estado.

Al admitir que son varios los amparos presentados contra iniciativas de leyes presentadas por el Ejecutivo estatal aprobadas este año por el Congreso del Estado (en los juzgados federales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), el funcionario señaló que se están resolviendo todos conforme a la ley y acatarán las resoluciones emitidas.

Por ejemplo en el caso de la nueva Ley del Servicio Social de los Trabajadores del Estado, comentó que varios trabajadores ejercieron un derecho que la ley les permite, y es necesario que quien considere que hay algo que pueda afectar sus intereses tenga la oportunidad de que un juzgado lo revise y califique lo que corresponda.

Por cierto recordó que esta nueva ley aunque se expidió desde el pasado mes de mayo, empezará a aplicarse a partir del próximo primero de enero, mientras tanto las condiciones de los trabajadores, sus pensiones, derechos y todo, siguen exactamente igual no han tenido cambios.

Ante el señalamiento de algunas quejas de trabajadores porque no se les aprueba o pagan sus pensiones, el consejero jurídico dijo que habría de ver qué casos particulares son, porque el instituto no ha dejado de pagar las pensiones, la reforma ni siquiera ha entrado en vigor, “podría ser no del Isstey, sino de algunas autoridades, pero el Isstey ha estado manteniendo los pagos sin ninguna problemática”.

Respecto al amparo contra las reformas al Poder Judicial, el funcionario manifestó que éste sigue su curso en la Suprema Corte, donde se presentó por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ser analizadas, actualizadas y todo, “estamos pendiente de las mismas dándole seguimiento y por supuesto que seremos muy respetuoso de lo que la autoridad decida”, dijo.

Recordó que la una iniciativa se presentó ante el Congreso, donde los diputados las analizaron las revisaron y aprobaron en los términos que considero el órgano legislativo, por lo tanto toda norma que es aprobada por el legislativo puede ser revisada, ahora se le juzga y va a será emitida la resolución que corresponda.