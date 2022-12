Español que viaja en bicicleta junto con sus perros hace parada en Yucatán

Hace cuatro años, Miquel Sorell tenía una “vida normal”, con un trabajo de oficina, pero un día su deseo de conocer el mundo lo impulso a dejar su trabajo, tomar su mochila, viajar a África y lanzarse a la aventura de recorrer de punta a punta el continente africano.

El viaje por África duró siete meses. En Sudáfrica decidió cambiar su modo de aventura, ahora sería en bicicleta, para ello regresó a España, compró una bicicleta y arrancó un nuevo viaje, ahora desde Barcelona. Su meta, Kurdistan, Iraq.

Comenta que durante su viaje por esta región del mundo vivió experiencias únicas, y comprobó que el mundo no es tan peligroso como nos cuentan.

“En Iraq los habitantes eran muy hospitalarios, todos querían invitarme a su casa. Siempre me ofrecían comer con ellos”, recuerda.

En 2019 la pandemia de coronavirus freno su viaje, por lo que regresó a España, para más adelante adaptar una camioneta y recorrer el país. Pero en esta ocasión se sumó Luca, un perro que adoptó.

Una vez abiertas las fronteras y con esta nueva normalidad, Miquel decidió realizar un nuevo viaje largo en bicicleta, el cual es el primer gran viaje de Luca.

Hace dos meses Miquel y su amigo perruno llegaron a la ciudad de Cancún, México, para iniciar su recorrido hacia Argentina.

Asegura que Luca se ha adaptado bien a la bicicleta. El pequeño perro viaja en una caja, mientras Miguel se encarga de pedalear, lo cual genera la curiosidad y empatía de la gente.

“Preguntan más por el perro que por mi, no de ¿dónde vienes? ¿a donde vas…? No, es: ¿cómo se llama el perrito? Causa más intereses, más gracias. Preguntan: ¿no se cansa el perrito? ¿El perrito? Yo me canso, el va sentado, yo pedaleando”, bromea.

Experiencia única

Miquel asegura que viajar con su amigo perruno ha resultado ser una experiencia única, ya que ambos se protegen y se acompañan.

“Cuando viajas con un perro ya no estás solo, aunque no sea un humano con quien hablar, sí te hace compañía y te protege. No sé, como que sientes que tienes otra vida a lado, como que sientes más arropado, sobre todo a nivel práctico. Acampar cambia cuando tienes un perrito, porque ahora son cuatro ojos y no dos. Si él siente algo que no le gusta me lo va a hacer saber”, comenta.

Durante su recorrido por Muna, Miquel y Luca se toparon con una perrita en situación de calle, quien los visitaba en su campamento, hasta que un día ya no se fue, por lo que el cicloviajero la sumó a su viaje y así crea su propia tribu. “Como que ella nos adoptó a nosotros”, señala el cicloviajero.

La perrita fue bautizada con el nombre de Maya, porque la adoptaron en la selva maya. Ahora Miquel trabaja en el proceso de adaptación de Maya a la bicicleta.

“Si viera que ella no está bien en la bici, vería darla en adopción. No la forzaría, en cambio Luca es un 4 X 4, se adapta donde sea”, indica.

Miquel, Luca y Maya ya recorrieron gran parte de la Península, incluida la ciudad de Mérida.

¿Cómo se mantiene un viajero nómada?

Para financiar su viaje, Miquel se adaptó a las nuevas tecnologías, con el trabajo remoto. También tiene un blog, un canal en YouTube y sus cuentas en Facebook (https://www.facebook.com/sernomada.es) e Instagram (https://www.instagram.com/sernomada.es/), redes sociales con las cuales da a conocer sus viajes y busca inspirar a más personas para lograr sus sueños y su felicidad.

“La vida es maravillosa, se puede ser feliz llevando una vida sencilla, la clave para eso es seguir tus sueños, seguir lo que te apetezca y ser coherente con uno mismo. Como te digo, lo que sentía es lo que hice.. yo necesitaba salir de ahí, y es lo que hice, pero habrá quien necesite otra cosa y es lo que tiene que hacer seguir su intuición, seguir el camino que creas es el correcto”, señala.