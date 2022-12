Más críticas a la reforma de la 4T desde Mérida

Ante la posibilidad de que desaparezcan los órganos electorales estatales como parte de las reformas que se analizan en la Cámara de Diputados, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (Aieef), afirmó en esta ciudad que hay datos que evidencian que esas instancias son importantes, necesarias y habría que buscar cómo fortalecerlas en lugar de eliminarlas o desaparecerlas.

“No hemos hecho valoraciones políticas sobre esas iniciativas. Lo que sí hicimos es aportar datos y estadísticas que de alguna forma ponen en tela de duda buena parte de la narrativa que sostiene que los institutos electorales locales no son autónomos e independientes y que por eso tendrían que desaparecer”, indicó.

El también presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas anticipó que sobre el tema de las reformas electorales “tenemos que cuidar nuestro rol arbitral”.

Por eso más que dar opiniones al respecto aportan datos duros y estadísticas, que ponen en tela de duda buena parte de la narrativa de que los institutos electorales locales no son autónomos e independientes y por eso tienen que desaparecer.

“Basta señalar que de 2014 para acá que fue cuando se crearon los órganos electorales locales (Oples), el 65% de las elecciones locales del país las han ganado partidos políticos distintos a los de los gobernadores o gobernadoras en turno. Ese es un dato que contrasta con esa narrativa de que no son autónomos ni independientes”, afirmó.

El presidente consejero señaló que también se argumenta que los Oples deben desaparecer porque todo lo hace el INE, cuando hay estadísticas y datos duros que dicen que así como el INE está constituido no pudiera absorber la totalidad las funciones que llevan a cabo estos órganos electorales locales.

“Solo por compartir un dato en este punto mencionaré que los Oples tuvieron que revisar más de 200 mil postulaciones a candidaturas locales en las elecciones de 2021. Imposible que el INE pudiera hacer eso con la estructura que tiene. Necesariamente tendrían que incorporar más estructura, absorber la que tienen los Oples y eso refuta el tercer argumento con el cual se pretende justificar su desaparición con el supuesto ahorro de 13 mil millones de pesos”, dijo el entrevistado.

Chacón Rojas afirmó que no hay tal ahorro por tres razones: la mitad de ese recurso es financiamiento público a partidos , es decir su disminución no está asociada a la desaparición de los Oples. De la otra mitad (6,500 millones de pesos) el 50% de ese recurso está asociado a actividades electorales, que aunque no hubieran Oples, de todas formas lo tienen que invertir.

Manifestó que del otro recurso, los 3,500 millones de pesos que quedarían, es el gasto corriente y es algo que en buena medida el INE tendría que absorber para poder llevar a cabo actividades y comicios locales.

“En conclusión, entonces yo creo que hay datos que evidencian que los Oples son importantes, son necesarios y habría que buscar cómo los fortalecemos en lugar de eliminarlos o desaparecerlos”, remarcó.