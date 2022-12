''Empujón'' a familias que laboran en el Sur

Para fomentar el autoempleo, abatir el rezago social y apoyar la economía de las familias del Sur, el Ayuntamiento de Mérida realiza acciones dirigidas a fortalecer los proyectos productivos y diversificar las actividades comerciales, afirmó en un boletín el alcalde Renán Barrera Concha.

El presidente municipal informó que en la colonia Emiliano Zapata Sur II entregó 55 apoyos con una inversión de 134,261.47 pesos, con lo cual se fortalecerán las actividades económicas que realizan las familias en el sur de la ciudad.

“Entregamos 31 apoyos directos para proyectos productivos que permitirán emprender nuevas actividades económicas a los beneficiarios, así como 24 apoyos más por medio de gestión social, rubro que incluye a las personas que por una u otra razón no pueden acceder a otro tipo de ayuda. De esta manera, nadie que lo necesite quede fuera de los programas municipales”, manifestó.

Igual señaló que con los apoyos a proyectos productivos entregados este día se han repartido 692 en lo que va de la actual administración, en los que se ha invertido 935 mil 578 pesos.

De las solicitudes a Gestión Social, se han otorgado 9,156 apoyos, incluidos 7,051 lentes, por un monto de 7.926,887 pesos.

El primer edil mencionó que hasta el momento también se han otorgado 14 créditos en el rubro de Proyectos Productivos con montos de 20,000 pesos para giro comercial y de 50,000 pesos para los giros agropecuarios.

En el evento efectuado en el parque María Reina de la Paz, el alcalde entregó triciclos, maquinaria, kits de cocina, repostería, cultura de belleza, herramientas de jardinería, máquinas de coser, neveras, lotes de abarrotes, hilos y bastidores.

“Estos apoyos son parte de esta ayuda que por justicia social se merecen y que confiamos en que serán ese empujón final que necesitaban para fortalecer sus actividades de autoempleo para beneficio de ustedes y de sus familias”, expresó.

María Regina Sulub Yam, beneficiaria de una máquina de coser, agradeció al alcalde por el apoyo, ya que la ayudará a sacar adelante a su familia.

“Me dedico a la costura, pero ahora no he podido trabajar porque la máquina que tengo está muy viejita y ya no funciona, pero con esta máquina que el alcalde me acaba de dar, podré hacer toda la costura que tengo pendiente”, dijo.

Jazmín Castillo Moguel, beneficiaria de un triciclo, dijo que con este apoyo ahora dejará de cargar su mercancía y podrá llevar sus productos de manera más cómoda a la escuela donde vende y utilizarlo para el cambaceo que realiza de casa en casa.

“La gente que como yo necesita un apoyo como este, vayan a solicitarlo, pero no se desesperen porque sí llega”, comentó.

La directora de Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado, destacó que la dependencia otorga otros apoyos como Computadora en Casa, que desde 2018 hasta el momento ha entregado 622 computadoras por un monto de 8.228,841.92 pesos; Becas Económicas, que apoya a 4,171 familias con un monto total de 10 millones 427,500 pesos, y cursos propedéuticos, que este año realizaron 943 cursos de Exani I y 961 de Exani II, con una inversión total de 998,760 pesos, entre otros.