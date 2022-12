Identifican a víctima de la colonia Díaz Ordaz; este habría sido el móvil

Roberto Kuri Llamas, empresario hotelero y que se ostentaba como asesor de negocios, es la víctima del homicidio de la colonia Díaz Ordaz. Aunque en redes sociales se maneja que sería una deuda de juego el motivo de su asesinato, lo que no se ha podido confirmar, tenía un pasado relacionado con apuestas, presuntos fraudes y estafas en Yucatán y Quintana Roo.

Hace algunos años incluso fue exhibido por defraudar a una casa hogar. Presuntamente era asesor de la misma y recibió dinero a cambio de servicios que nunca ejecutó. Aunque el caso se archivó, en diferentes espacios y foros se denunciaron presuntos actos fraudulentos perpetrados por esta persona, pero que no procedieron.

Lo que sí procedió son dos casos contra sus padres Roberto Kuri Haddad y María Hortencia Llamas Mojardín, que hace casi 17 años, el 12 de diciembre de 1995, perdieron un juicio mercantil contra Banpais, por el cual debían pagar 45,000.

Con antecedentes

En noviembre de 1998, y ante la falta de pago, se decretó el remate de los predios 302-A y 304 ambos de la calle 1-B del Fraccionamiento Campestre de esta ciudad.

De nueva cuenta estuvieron en el escrutinio público en noviembre de 2000, cuando fueron puestos a disposición de las autoridades acusados de estafa.

En esta ocasión, según registros del Diario, la pareja tenía una cuenta bancaria mancomunada y expidieron un cheque a favor de “Casa de Cambio S.A.” por los dólares que recibieron.

Sin embargo, cuando la empresa intentó cobrar el documento, le indicaron que la cuenta no tenía suficientes fondos, por lo que en julio de ese año el negocio denunció la supuesta estafa.

Sin embargo, el Juzgado 3o. de Defensa Social consideró que no hubo engaño y, por tanto, tampoco fraude, pues se determinó que antes de ese asunto la pareja realizaba transacciones mercantiles con la casa de cambio y por ese motivo no se dio el engaño, pues el cheque se expidió bajo ciertas condiciones que no se precisaron.

Ultimado en un negocio familiar

Curiosamente el abogado que los representó en ese entonces fue el abogado Ricardo Avila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia entre 2019 y 2022.

Además de sus padres y un hermano, Roberto tenía una hermana de nombre Alejandra, quien actualmente es apoderada de la sociedad mercantil denominada Importadora de Mérida S.A de C.V, en cuyas oficinas habrían asesinado a Roberto, y que se encuentra en un juicio mercantil promovido por Nacional Financiera, por incumplimientos con el Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (Fidey). Apenas el viernes 2 tuvieron una audiencia para tratar de llegar a un acuerdo.