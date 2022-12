'Regatean' recursos a la OSY; su presupuesto aprobado para 2023 no cubre la nómina

A pesar de que la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) es la mejor del país, el gobierno del Estado le sigue regateando los recursos, ya que el presupuesto que se aprobó para el próximo año será insuficiente, advirtió Eduardo Sobrino Sierra diputado del PRD.

Explicó que es un recurso insuficiente considerando que solo para su nómina le destinan 12 millones de pesos, cuando necesitan 27 millones, con lo asignado solo les alcanzaría a cubrir de enero a junio, “y a partir de ahí empezaran los jalones entre si sigue o no la Sinfónica”,

“Es verdad que el Ejecutivo del Estado no se ha desentendido totalmente del problema, pero no se incluyó en el presupuesto de la Orquesta Sinfónica al menos la nómina, sin olvidar que los integrantes de la Sinfónica son realmente trabajadores del Gobierno integrados incluso al Isstey ”, expresó en la tribuna del Congreso del Estado.

Entre los discursos y debates por el paquete fiscal del gobierno del Estado para 2023, que ayer se aprobó por mayoría, sólo Sobrino Sierra abordó el tema de la Orquesta Sinfónica que carece de recursos suficientes para salir adelante, como se ha planteado desde diferentes frentes en esta ciudad.

En el presupuesto aprobado se establece que para la Secretaría de Cultura y Artes se le destino un presupuesto a ejercer el próximo año, por 48 millones 360,741, con un leve incremento en comparación a lo que le destinaron este año.

Esa partida para dicha dependencia se divide en 33 millones 77,761 pesos para el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y 15 millones 282,980 pesos, para el Fideicomiso Público Administrativo del Palacio de la Música, en ambos casos tienen un leve aumento sobre lo que ejercen en este 2022.

El diputado del PRD reconoció que si se dio incluso un leve incremento a la OSY para el próximo año, pero el problema está en que dentro de esa partida presupuestal se limita el pago de la nómina de los músicos, a solo 12 millones de pesos, cuando lo que requieren son lo menos 27 millones de pesos.

El perredista advirtió que con esa partida no le alcanzará para cubrir la nómina todo el año, solo para los primeros seis meses, y después ya no se sabe que pasará, esto se planteó incluso a las autoridades correspondientes, pero se negaron a aceptarlo, y también por eso, entre otros casos del paquete fiscal, votará en contra de la aprobación del presupuesto.

“Se que mi voto no es determinante, pero al menos hago un llamado para que sobre la marcha resuelvan al menos estos dos problemas que quedan en el camino, y ojalá me escuche el que toma las decisiones y no está aquí”, expresó.