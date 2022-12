Convocan a construir un nuevo Partido Verde en Yucatán, ¿se renueva? Esto dice su dirigente

En redes sociales han lanzado una convocatoria para construir un nuevo Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Yucatán, por lo que al respecto, habló su dirigente, Harry Rodríguez Botello Fierro.

Ante las convocatorias en redes sociales para la “construcción del nuevo Partido Verde en Yucatán”, acompañado de rumores de que Harry Rodríguez Botello Fierro será destituido de la presidencia estatal de ese instituto político, el mismo dirigente, quien afirmó que no hay tal cambio en su presidencia estatal, al desmentirlo afirmó que no está contemplado hacer cambio alguno y desconoce tales invitaciones.

“Me entere porque algunos amigos me han preguntado y me han mandado esas convocatorias, pero como les dije y confirmo, son falsas, el PVEM no las hizo, están firmadas por 2 personas, Javier Herrera si es del Partido, lo conozco y es amigo mío, pero él no ha venido a Yucatán ni me ha comentado que fuera a venir; por otro lado en tanto a Ricardo Mañe, no forma parte del Partido Verde, es más ni si quiera conozco a esa persona”, afirmó.