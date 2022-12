¿Las mujeres sin hijos por decisión propia tienen un nivel de felicidad mayor en comparación con las que sí son madres? La respuesta es afirmativa según una investigación realizada por un grupo de alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Aclaran que no es que sean infelices las mujeres con hijos, sino que el nivel de felicidad de mujeres que no tienen hijos es mayor según un medidor de felicidad y los resultados que arrojó la investigación, que incluyó la participación de más de un centenar de mujeres de 25 a 35 años de edad.

Uady: ¿Mujeres sin hijos, más felices que las madres? Esto dice un estudio

Rafael Eduardo Gómez Caballero, Valeria Beatriz Canché Caballero, Rubén Armando De La Cruz Jiménez y Jocelyn Andrea Ortiz Bak, estudiantes del séptimo semestre del la Lienciatura de Psicología, presentaron los resultados de la investigación.

El título es Felicidad y creencias sobre la maternidades mujeres de Yucatán. El trabajo ha sido enviado a la revista Psicu Mex y forma parte de la materia de Difusión y divulgación de investigación en Psicología.

A las mujeres solteras y casadas que no tienen hijos por decisión se les conoce como Childfree. Rubén de La Cruz explicó que lo primero que quería conocer era si existían diferencias en los dos grupos de mujeres.

Las mujeres con hijos y las mujeres sin hijos por decisión

Valería Canché aclara que las mujeres sin hijos pueden estar casadas o no casadas. La característica era la decisión de no tener hijos.

Queríamos ver si existía diferencia entre los niveles de felicidad en ambos grupos y si existían creencias sobre la maternidad.

Al fin y al cabo después de todo el proceso los resultados arrojan que si existían diferencias, primero que nada entre los dos grupos y que las mujeres que deciden no tener hijos tienen niveles más altos de felicidad que las mujeres madres.

Uady: ¿Mujeres sin hijos, más felices que las madres? Esto dice un estudio

Recalcaron que las mujeres sin hijos denominadas Childfree tienen un nivel más alto de felicidad. Es significativo, si se debe a eso, no es al azar, a gracias a una variable.

Niveles de felicidad de las mujeres sin hijos Vs. las madres

Rafael Gómez explicó que en la investigación los niveles de felicidad se comparan con esos dos grupos a través de una escala de felicidad y en esa escala tiene definido lo que es la felicidad en sí.

No es que la felicidad sea algo que pueda generalizarse o que se pueda hacer esa afirmación que las mujeres que no tienen hijos en comparación con las madres no son más felices.

Lo que se está tratando de decir es que a comparación de esos dos gruposnew que las mujeres childfree a través de esa escala son más felices.

Esa medición se llama Escala de la Auténtica Felicidad de Vázquez y Góngora. En esa escala las mujeres con hijos si tuvieron un nivel de felicidad y no se dice si eres feliz o infeliz. También en esa escala se mide por diversos constructor y esa escala varía de esas formas de las cuáles mide la felicidad y las divide.

Lo que sucede de eso es que la escala de la felicidad no es que te diga que eres infeliz. Solo se mide la felicidad no si nadie es infeliz, sino ¿quién es más feliz que otro?, insistieron.

Al respecto de la escala de creencias de la maternidad, los dos constructos, la felicidad y la creencia de la maternidad están sustentados en la ciencia, o sea la felicidad no es como coloquial sino tiene un sustento científico detrás.

Es el estudio científico de la felicidad y el estudio científico de las creencias de la maternidad

Al final eso de las creencias de la maternidad parecen que no presentó una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos sin embargo al hacer la escala de las dos grupos de mujeres, todas las mujeres respondieron rotundamente de forma negativa a un constructor de la escala que se llama maternidad como sentido de vida.

Todas las mujeres respondieron de forma rotundamente negativa a que la maternidad es vista como sentido de vida para las mujeres.

Al menos.en este estudio está escala se divide en dos que es maternidad como sentido de vida y maternidad como deber social. Todas las participantes no demostraron como tener fuertes creencias acerca de la maternidad de estar relacionadas cómo el sentido de la vida.

De las 103 mujeres encuestadas 46 eran madres y el resto childfree siendo casadas o solteras fue indiferentes.

Compartieron que estos resultados como equipo habían llegado a la conclusión que cuando estaban realizando esta investigación se esperaba que en la maternidad como sentido de vida se esperaba que en las mujeres childfree hubiera esa respuesta. No se esperaba que en los dos grupos hubiese esa mismas respuestas de forma generalizada.

Y eso fue algo como equipo que nos sorprendió que hayan respondido de forma negativa a la maternidad como sentido de vida.

No era lo que esperábamos

Tiene un nivel mas alto la maternidad como deber social. Los resultados de estos dos grupos en algunos constructos como que estuvieran muy parejos pero hay algunos que destacaron y esos son conceptos de esta misma escala de la felicidad que es la maternidad como sentido de vida y la maternidad como deber social.

Otra escala que les sirvió para este estudio se llama Escala sobre Creencias de Maternidad de Mota y Colaboradores.