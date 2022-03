Lamentan la falta de recursos en los tribunales estatales

Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, indicó que el Poder Judicial en todo el país tiene deficiencias que necesitan ser atendidas urgentemente.

“Definitivamente tienen toda la razón quienes dicen que el Poder Judicial en todo el país no está bien. Tiene necesidades urgentes, y más en los juzgados familiares, ya que al menos en Yucatán 70% de los casos que llegan son de esa área. Se necesitan más juzgados, no solo especializados, pero el problema es que no hay recursos para solventarlo”, dijo.

Lo que no es correcto, precisó el magistrado presidente, es que existan expedientes con más de 20 años sin solucionar. “Esa es una mala interpretación que hicieron de un caso, que no solo hace muchos años se sentenció, sino que incluso se le da seguimiento y por eso está abierto como muchos, pero no porque no se atendiera”, señaló.

Ávila Heredia reiteró la invitación a dirigentes de organizaciones que plantearon esta situación de casos rezagados, para que acudan al Poder Judicial y en mesas de trabajo revisen cada uno de los expedientes que dicen no se atienden.

El pasado martes informamos que Patricia Olamendi Torres, experta en el tema de violencia de género y lideresa de la agrupación Todas México, indicó que “el Poder Judicial en México está anquilosado, se resiste a modernizarse y mejorar la aplicación de la justicia, por eso existen muchos rezagos y casos de impunidad, como en Yucatán, donde hay expedientes de juicios por pensión de alimentos, que llevan hasta 20 años”.

El magistrado dijo compartir lo expresado por Patricia Olamendi.

Entrevistado en sus oficinas del Poder Judicial, el magistrado dijo que la mayoría de los poderes judiciales locales necesitan mayores recursos económicos para abrir nuevos juzgados familiares. Agregó que esa necesidad no solo se limita a juzgados en esa materia sino también a otras.

Mencionó que el Poder Judicial del Estado incluso tenía una propuesta para crear un juzgado dedicado exclusivamente a la atención de solicitudes de órdenes de protección, pero dicho proyecto no se pudo concretar por falta de recursos económicos.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA