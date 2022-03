Mujeres yucatecas en el extranjero, orgullosas y satisfechas

MÉRIDA.- Una en Londres, con un marcado acento yucateco y en medio de un “frío del cocol”. Otra, desde Santiago, con un ligero acento chileno a ratos. Ambas, muy orgullosas de ser mujeres nacidas en Yucatán. Las dos, madres de menores nacidos en otro país, a quienes inculcan los valores de sus raíces.

Son casi tocayas. "Alex" y "Alexa", les dicen. Ambas se sienten satisfechas y orgullosas de lo que han logrado en un país distinto al suyo. Las dos, a los 28 años de edad, decidieron dejar Mérida y lanzarse un día a la aventura, sin mucho más plan que las ganas de tener oportunidades y experiencias nuevas.

Esta es la historia de dos mujeres yucatecas en el extranjero. Se reconocen afortunadas ante las oportunidades recibidas y el hecho de no haber sufrido discriminación. Saben que no siempre es la realidad de las mujeres migrantes.

Alejandra Duro, de Mérida a Londres

Ahora se llama Alejandra Duro, le dicen “Alex”. De soltera se apellidaba Gómez Gómez. Llegó a Londres el 28 de enero de 2000, con 28 años de edad. Se fue “a la aventura”, con la intención de vivir ahí un año. Sin embargo, su destino comenzó a escribirse a la semana de su llegada, cuando conoció a un artista callejero de origen albanés que hoy día es su esposo.

Para octubre de ese año ya estaban casados. En 2004 nació su hijo. Primero se desempeñó como recepcionista en un restaurante italiano y luego en un estudio de danza. En 2011 tuvo la oportunidad de ser recepcionista en un restaurante de alta gama, de los llamados “fine dining”, que pertenece a una compañía financiera.

Alejandra Duro

Ahí, en 2015 le ofrecieron comenzar una carrera como asistente. Inició como “todóloga” y fue subiendo escalafones. Actualmente es secretaria ejecutiva y le reporta a cuatro directores y tres socios de la compañía, la cual tiene una amplia cartera de clientes de alto nivel entre los que se encuentra el ministerio de Defensa Británico y la Policía Metropolitana.

“Me gusta mi trabajo. Lo adoro, aunque me estrece y a veces me jale mi pelo. Me ha costado el sudor de mi frente. No es fácil llegar a un país que no es tuyo, que no tiene tu idioma natal. Tienes que hacer muchos sacrificios como extranjero”, dijo "Alex" en entrevista.

¿Cómo son los ingleses?

Reconoce que ha tenido muchas oportunidades y muchos aprendizajes. “No es una cultura fácil de entrar.. Aquí son cerrados como la ch… y yo soy muy platicadora". Incluso, al principio hubo lágrimas. “No puedo, son tan secos", decía. "No te dicen buenos días. Nadie te voltea ver en el elevador”. Sin embargo, hoy su carácter es de sus mayores fortalezas: “El tener un carácter abierto te ayuda y te abre muchas puertas".

Sobre las diferencias culturales, admite que la educación a los hijos es diferente. “Las mamás latinas somos más estrictas. Les enseñamos el respeto a las otras personas, a saludar a todos. No permito que mi hijo me gritotee. Mi hijo sabe lo que es la chancleta”. En contraparte destaca lo unidas que son las familias británicas.

En cuanto a las oportunidades que tienen las mujeres en Gran Bretaña, dice que en los últimos años ha visto muchísimos cambios en lo laboral. Hay mujeres en puestos bastante altos, así como otras que son socias de compañías de alto nivel. Hay ‘networks’ que las agrupan a ellas y hay empresas que promueven premios para reconocer su trabajo.

“Soy 100% orgullosa yucateca de corazón. Estoy orgullosa de mi ciudad, su comida. Su gente es linda...Yo llego a Mérida y lo primero que como es un panucho con huevo". En Londres un taco cuesta entre 7 y 8 libras (alrededor de 200 pesos). Extraña el frijol con puerco, los antojitos y los tamales colados. A 22 años de que dejó Yucatán, su marcado acento está intacto. En Instagram se le encuentra como@YucatecaEnLondres

Alexandra Ramírez López, de Mérida a Santiago

Alexandra Ramírez López viajó en marzo de 2014 a Santiago de Chile. Entonces tenía 28 años. “Llegué buscando oportunidades. Me vine a la aventura, a ver qué pasaba”. Y las encontró. En ese país ha desarrollado una carrera en el mundo de la publicidad, la mercadotecnia digital y la creación de contenidos para redes sociales.

Se define como una mujer resiliente, valiente y con valores muy claros. Llegar a otro país significó vivir una realidad diferente. “ En Mérida los modos y usos son muy distintos. Santiago es una capital grande. Aquí me sentí en libertad de hacer muchas cosas que en Mérida no siempre eran bien vistas. Los chilenos son muy ordenados, son muy protocolares. Aunque actualmente la policía no tiene buena reputación por los disturbios recientes, hay mucho respeto por las instituciones, mucho orden”, explica.

Alexandra Ramírez López

“Me fui (de Mérida) por las oportunidades de carrera profesional. Estoy súper orgullosa de ser yucateca, sin embargo es difícil hacer carrera en México”, explica. Cuando estudiaba diseño gráfico en la Universidad Anáhuac Mayab tuvo la oportunidad de estudiar de intercambio en Chile. A partir de entonces siempre pensó en volver.

“A los mexicanos nos quieren muchísimo. Por la cultura, la música, la tele, el Chavo del Ocho. Tienen un muy buen concepto. Nos quieren y nos respetan mucho. Como mujer migrante lo siento como un plus. A los mexicanos nos adoran”, comparte "Alexa".

Yucateca en el extranjero, con un blog sobre maternidad

Pese a lo acogida que se siente en territorio extranjero, el estar ahí también ha representado retos, principalmente en el ámbito profesional y como mamá. Su faceta como madre la narra en el blog Maternidarks. Uno de sus principales desafíos es el ser mamá sola en el extranjero. “Mi familia está toda en Mérida… siempre se necesita esa red de apoyo. Como extranjera te apoyas en otras extranjeras”.

También destaca el hecho de tener un hijo con educación bicultural. “Es un niño que ya tiene dos nacionalidades. Es bonito enseñarle que es de dos países. Él dice que es de México y le gusta”. De Yucatán lo que más extraña es la comida y la cultura. “Cuando sales de Mérida te das cuenta que tenemos la cultura muy cercana y accesible. Siempre presumo que fuimos Capital Americana de la Cultura. Extraño ir a la Sinfónica”.

"Alexa" se siente satisfecha con lo que ha logrado. “Afortunadamemte me ha ido bien. Me he hecho un camino en un país nuevo. Me establecí bastante bien. Estoy muy contenta”. Sin embargo, admite que también pasó por una etapa de duelo: "Como todo migrante quiere volver; pero, volver a qué. Uno no vuelve a la vida de antes”.

Sobre la situación laboral de las mujeres en Chile, la creadora de contenido explica que aunque sí hay mujeres discriminadas, a ella no le tocó. Por el contrario, en las agencias de publicidad en las que se ha desempeñado ha tenido mucha flexibilidad y apertura hacia ella y su papel como madre. "Sí hay lugares donde nos apoyan. Tengo suerte en lo que me ha tocado, pero ojalá sea así para todas".