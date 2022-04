Sin acuerdos en el Congreso estatal por comisiones

Diputados de diferentes partidos en el Congreso emitieron el dictamen para decretar que el 5 de abril sea el día estatal para conmemorar a las víctimas del Covid, pero no se ponen de acuerdo sobre en qué comisión permanente debe estar el aspecto de la juventud y el nombre que llevaría la que atienda asuntos de turismo en el Poder Legislativo.

La jornada en el Congreso del Estado inició ayer con sesiones tranquilas, breves y sin problemas en las comisiones de Salud, Seguridad Pública y la de Cultura Física y Deporte, pero terminó pasado el mediodía con discusiones incluso de pie entre legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN que pertenecen al órgano colegiado de Puntos Constitucionales y Gobernación, por iniciativas sobre turismo y la juventud.

La primera fue la de Salud, en la cual sin discusión y por unanimidad se emitió el dictamen para que se declare al 5 de abril como “Día Estatal para recordar a las Víctimas del Virus SARS-Cov2 (Covid-19)”, a propuesta de la misma presidenta de este órgano colegiado, Dafne López Osorio, diputada del PAN. Se espera que se apruebe mañana en la sesión plenaria.

En seguida se distribuyó para iniciar su estudio la iniciativa presentada por Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, a la que se sumaron los morenistas Rafael Echazarreta Torres, Rubí Be Chan y Alejandra Novelo Segura, para crear la nueva Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Yucatán.

Más tarde, la sesión de la Comisión de Cultura Física y Deporte solo fue para distribuir la iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte en materia de Deporte Autóctono, relacionada con el Juego de Pelota Maya, presentada por la presidenta de éste órgano colegiado, Karem Achach Ramírez, legisladora del PAN, y otra propuesta de la bancada del PRI para reformar la misma ley, junto con la de la Juventud.

Después de las 13 horas inició la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en la cual originalmente estaba previsto trabajar en cuatro iniciativas para emitir dos dictámenes, con el fin de que los asuntos de la juventud y turismo que hoy se atienden en comisiones especiales —las cuales cada legislatura que inicie tiene la libertad de desaparecerlas o continuarlas—, pasen a estar en órganos colegiados permanentes.

Todos están de acuerdo en que ya no deben estar esos asuntos en comisiones especiales. En lo que no se pusieron de acuerdo y motivó incluso un receso por las discusiones, fue a qué comisiones o cómo se debe llamar el órgano colegiado al que se turnen de forma permanente, al grado de que se decidió ya no aprobar los dictámenes y continuar la discusión y análisis en futuras sesiones.

La diputada panista Carmen González Martín, presidenta de esta comisión, informó que las diferencias surgieron porque Rubí Be Chan, de Morena, presentó una iniciativa para incluir los asuntos de la juventud en un nuevo órgano colegiado permanente que se llamaría “Comisión de la Juventud, Desarrollo Humano e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad”, y la bancada del PAN otra para que se integre a la de Cultura Física y Deporte.

Aunque al principio pareciera que la morenista estaba de acuerdo, y por eso el dictamen se presentó en el sentido de la propuesta panista, para convertirla en Comisión de la Juventud, Cultura Física y Deporte”, fue reclamado por la diputada Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano (MC), y, encabezando la discusión e inconformidad, Rafael Echazarreta Torres, de Morena.

Para buscar un acuerdo se decretó un receso, y fue cuando la discusión continuó entre los legisladores de Morena, MC y el PAN, de pie frente a la mesa del presidium. Al final decidieron sacar los dictámenes para continuar la discusión en futuras sesiones, porque la misma situación se presentó con las otras iniciativas de turismo.— David Domínguez Massa