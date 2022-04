La Marista llama a reflexionar en el “ser para servir”

“Ser para Servir”, más que el lema de la Universidad Marista, es una forma de vida que será el tema de la Jornada Universitaria 2022, que realizará la casa de estudios hoy y mañana, con un programa de conferencias magistrales y otras actividades para sus estudiantes.

“A través de 25 años ha sido el lema de la universidad, y al repetirlo constantemente, llega a perder significado. Durante estos dos días, ofreceremos espacios de reflexión y diálogo que nos permitirán ir retomando el significado desde lo individual, lo grupal y como comunidad. Entender e interiorizar la importancia de nuestro lema es fundamental ya que incluso es la base sobre la cual emerge nuestro modelo educativo”, expresó Diana González Cetina, directora de extensión, en una entrevista en la que también estuvo Alondra Rendón Barquet, coordinadora de los eventos de los 25 años de la universidad.

La directora de extensión recordó que la jornada universitaria es un evento anual, en el que se abordan diferentes temáticas.

Al principio eran con tinte con un poco más de promoción y para capacitación de alumnos, recordó.

Para esta edición, se ofrecerá un tema de carácter más reflexivo e institucional, en el cual se pueda abarcar y aportar a todas las profesiones y con temas que normalmente no se toquen en las aulas.

Para cumplir con este objetivo, invitaron a diferentes ponentes de talla nacional e internacional, que desde su trayectoria han hecho vida el “Ser para Servir”.

Plantearse qué es el ser o cómo soy resulta el principal diferenciador para aportar a la comunidad teniendo el servicio como el camino para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, dijo Diana González Cetina.

Ambas reiteraron que el programa será solo para la comunidad universitaria, debido a la pandemia, y se realizará en horarios matutinos y vespertinos.

“Vivimos en servicio constantemente”, apuntó Alondra Rendón. “Durante las conferencias magistrales se abordará el ‘Ser para Servir’ de manera general, y a través de las actividades simultáneas, buscaremos aterrizar el lema desde distintas dimensiones”.

También recordaron que este evento forma parte del programa de actividades de celebración del 25 aniversario de la universidad. El primero fue la misa del 2 de septiembre pasado, fecha en la que la casa de estudios abrió sus puertas.

De igual manera, se han llevado al cabo otras actividades conmemorativas como las entrevistas virtuales a personas que han sido pieza clave durante estos años; el encuentro de los egresados, donde se inauguró el Pasillo de los Egresados, que incluye placas conmemorativas de cada una de las generaciones que han pasado por la universidad, y ahora toca la jornada en la que se espera la participación de cerca de 3,000 alumnos.

Decidieron celebrar desde el 2 de septiembre pasado hasta el 6 de junio, día de San Marcelino Champagnat quien es el fundador de la Congregación Maristas.

Información de la jornada universitaria indica que analizarán el significado del lema universitario para refrendar “nuestro compromiso con él y así fortalecer el tejido social que como comunidad se ha construido a lo largo de estos 25 años”.

“Ser para Servir, tres sencillas palabras que al unirlas, nos definen como un gran proyecto educativo”.

“Ser/personas es uno de los conceptos más básicos y fundamentales de la filosofía e igual uno de los más complejos de definir. Es por eso que creemos importante cuestionarnos desde nuestra individualidad para integrar mejor cada concepto al entender cómo soy que sea nuestro diferenciador”.

“El contexto/entorno está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el espacio físico) que facilitan el entendimiento de un mensaje. Es importante cuestionarlo para entenderlo desde lo individual, grupal y colectivo”.

Para servir/sentido esta dimensión inicia con la preposición “para” que indica la finalidad de una acción o la utilidad o uso de algo; es la capacidad individual para aportar a un propósito ya sea individual, grupal o comunitario. Y el servicio, visto como un camino para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y responsable.

Hoy, a las 9 horas, se realizará la inauguración en el auditorio “Hermano Pablo Hernández”.

Al concluir, Mohamad Al Jounde ofrecerá la conferencia magistral “Reclaiming realities: what does it mean to be an activist?” en el auditorio.

De 11 a 12:30 horas, y de 17:30 a 19 horas se harán actividades simultáneas.

A las 19:30 horas, Ana Katiria Suárez ofrecerá la conferencia “Levantando la voz y nunca callando” en el auditorio.

Mañana, a las 9 horas, ofrecerá la conferencia Pedro Kumamoto, en el auditorio.

De 10 a 19 horas se hará la Feria de Grupos Estudiantiles, en el jardín central.

A las 10:30 horas se efectuará el jueves cultural.

De 11 a 12:30 horas, y de 17:30 a 19 horas se efectuarán actividades simultáneas.

A las 19:30 horas se ofrecerá una conferencia de Ricardo Raphael, con el tema: “La post-pandemia: entre la reconciliación y el resentimiento” en el auditorio.

El programa incluirá más de 40 ponentes y actividades simultáneas.

Todos los detalles se pueden consultar en https://jornada.marista.edu.mx/universitaria.— CLAUDIA Ivonne SIERRA Medina