Potencial de la mujer

No se trata de meter a más mujeres a un sistema que se inclina por tradición a los hombres, sino de replantear el sistema de manera que ambos, hombres y mujeres, estén incluidos y trabajen juntos por la prosperidad de la sociedad.

Así lo expresó Jon Benjamin, embajador de Reino Unido en México, al inaugurar ayer el Foro de Diálogo 2022 “Mujeres en STEM, un camino hacia la equidad”, que organiza el programa Skills for Prosperity México, el cual es auspiciado por el gobierno británico.

El evento se inició ayer y se realiza de manera virtual. Las siglas (en inglés) STEM corresponden a las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Joe Benjamin, invitado especial a la ceremonia de apertura, señaló que la inclusión de niñas y mujeres en áreas STEM es una prioridad para el Reino Unido, y que en lo personal intenta impulsar en su carrera diplomática.

“Desde la embajada intentamos acciones que aborden causas fundamentales de la desigualdad. Creo firmemente que no se trata de meter a más mujeres a áreas STEM, sino de replantear el sistema de modo que ambos estén incluidos y trabajen juntos por la prosperidad de la sociedad. Tenemos que centrarnos en evaluar nuestros sistemas en su conjunto y reformular las normas de trabajo, desmantelar las barreras estructurales a las que se enfrentan las mujeres en STEM”.

Según indicó, hay barreras que niegan a las mujeres y niñas la posibilidad de desarrollar su potencial y privan al mundo del ingenio de poco más de la mitad de la población, por lo que se debe alimentar el sistema de modo que motive el talento y se fomente la formación femenina en particular en las áreas STEM, para derribar las barreras y brechas estructurales actuales.

Para ello, manifestó, hay que accionar, promover e intensificar los datos, el conocimiento y la creación de redes de apoyo, para eliminar mitos sobre el rol de las mujeres, facilitar el acceso y animar a que más niñas y mujeres se integren a estas áreas mediante incentivos innovadores.

Por ello, refirió, también hay que trabajar por la transformación de espacios y de la cultura en las empresas, para que sean empáticos y potencien el liderazgo de las mujeres. Y, al mismo tiempo, consideren horarios flexibles que permitan a las féminas combinar el rol profesional con el del hogar.

Luego destacó la importancia de promover que haya más mujeres dentro de los campos STEM, dentro de las aulas y los espacios de trabajo, “nuestra responsabilidad es echar las semillas de la creatividad”.

Joe Benjamin resaltó que el gobierno británico realiza un acompañamiento para eliminar las barreras de crecimiento para mujeres y niñas.

En relación con el foro, apuntó que hay el deseo que las historias y los sueños de otras mujeres sean conocidos y escuchados por muchas más mujeres para que se consiga una mayor participación de éstas en ciencia y tecnología y no sea una excepción, sino algo natural y cotidiano.

Miguel Armendáriz, líder de equipo de Skills for Prosperity México, explicó que como parte de este programa están trabajando con instituciones de diferentes partes del país tratando de conectar sinergias para elevar el nivel académico de los estudiantes, y mejorar el perfil de quienes estudian en escuelas técnicas y tecnológicas.

Él aseguró que han encontrado un ecosistema sensible que entiende y está abierto a las oportunidades que como programa han puesto en el escritorio para incursionar en estrategias disruptivas, a fin de que más mujeres seleccionen carreras no tradicionales.

En México los retos no son menores, dijo, pues el sesgo social y económico no permite muchas veces que mujeres aspiren o se decidan por carreras no tradicionales.

Después consideró que en el foro las asistentes podrán escuchar a mujeres talentosas que han sentado retos en su vida profesional y han escalado importantes peldaños. Esperan que esto motive a quienes están en áreas estratégicas de su vida profesional o se estén desarrollando académicamente a optar por carreras no tradicionales, como las STEM.

Uno de los objetivos es disminuir la brecha y aumentar el número de mujeres matriculadas en áreas STEM en nivel medio superior y superior del país, resaltó.

El foro concluirá hoy.— IRIS CEBALLOS ALVARADO