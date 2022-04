Sabores yucatecos en Guadalajara

El gobernador Mauricio Vila Dosal continúa promoviendo a Yucatán como destino atractivo, con el programa 2022, Año de la Gastronomía Yucateca, mediante el cual se busca dar a conocer los atractivos culinarios del estado y atraer un mayor número de visitantes y una importante derrama económica, se informa en un boletín.

Como parte de su agenda de actividades en Guadalajara, Vila Dosal destacó que jaliscienses y yucatecos comparten características en común, con una gran herencia cultural y son referentes gastronómicos del país, con diversos platillos.

Vila Dosal también se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y juntos abordaron temas concernientes a la recuperación económica y turística, así como el trabajo conjunto y en cada uno de los estados que lideran para superar los retos actuales.

De igual forma, sostuvo un encuentro con empresarios jaliscienses, a quienes planteó las ventajas competitivas que ofrece Yucatán con el objetivo de atraer más y nuevas inversiones que se traducen en mayores fuentes de trabajo para los yucatecos.

“Quiero agradecer al gobierno de Jalisco por la oportunidad, al igual que al gobernador Enrique Alfaro, con quien hemos trabajado muy de la mano; estuvimos en el Tianguis Turístico 2021, firmando este acuerdo de cooperación turística entre Yucatán y Jalisco, lo cual significa la oportunidad de trabajar con un estado tan bello, diverso y, sobre todo, tan rico culturalmente y con tan buenas experiencias en materia turística”, informó.

El director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de esa urbe, Gustavo Staufert Buclon, destacó que el Tianguis Turístico, realizado en Yucatán el año pasado, fue inolvidable y expuso las similitudes que comparte Guadalajara con Mérida, como el acervo cultural, arquitectónico y gastronómico; cada uno tiene sus joyas y se ha sabido llevar a una orientación turística muy buena.

“Tenemos que reconocer a Mérida como la capital del sureste del país; cuando uno piensa en la península de Yucatán, piensa en Mérida como una ciudad neurálgica, de la cual el gobernador también fue alcalde; entonces no solo es el amor a Yucatán, sino también a su capital, que es nuestra ciudad hermana”, aseveró el funcionario jalisciense.

Sin duda, el turismo es un gran generador de empleos y desarrollo económico, con lo que se ven beneficiadas miles de familias, prosiguió Vila Dosal, así que venimos a presentar el Año de la Gastronomía Yucateca, este 2022, donde promoveremos la gran variedad culinaria de nuestro estado para dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones, e invitar a la gente a visitar Yucatán, con todos los atractivos que tenemos, incluyendo a su capital, una gran ciudad colonial.

De igual manera, el gobernador agradeció a las autoridades de Jalisco por todas las atenciones y recordó que han trabajado de manera coordinada.

Tanto en Yucatán como en Jalisco, explicó, entendemos la necesidad de impulsar esta industria para recuperar cuanto antes los empleos que se perdieron y los ingresos de las familias que se dedican a esta actividad; por eso nos da mucho gusto estar aquí, trabajar juntos para recuperarnos y ambos estados ser parte de la recuperación económica, uno de otro.

Los que han probado la comida yucateca, señaló Vila Dosal, sabrán que es una de las más ricas que existen en todo el país, tenemos tanta variedad que acostumbramos comer un platillo diferente cada día de la semana.

“Cuando hablamos de comida típica, están los lunes de frijol con puerco, los martes de relleno negro, los domingos es muy tradicional que alguien se levante temprano y vaya a comprar cochinita pibil para que toda la familia la disfrute en tacos o tortas”.

Incluso, prosiguió, la gastronomía yucateca ha sido galardonada y reconocida en varias ocasiones: a finales del año pasado la cochinita pibil fue nombrada el “Mejor platillo del mundo” por los Taste Atlas Awards, entre más de 10,000 que compitieron.

En 2019, la diversidad culinaria permitió a Mérida ganar el reconocimiento como Ciudad Creativa, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por su gran aporte mundial.

Por ello, los yucatecos somos muy afortunados por contar con ese patrimonio único, que lo tiene todo, dijo.

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), que encabeza Michelle Fridman Hirsch, creó en 2021 una campaña denominada “365 días en Yucatán”, con la que se propone a nuestros visitantes una actividad para cada día del año, expuso.

A la par, invitó a visitar la página de Yucatán Travel, en la que podrán encontrar todas perfectamente catalogadas, según los gustos de cada visitante.

Este año, el 18 de julio, Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, se lanzará “365 sabores de Yucatán”, con una experiencia culinaria por cada día; sin duda será algo que nos permitirá mostrar nuestra cultura y gastronomía, conocida por su variedad y sabores, y como resultado de este posicionamiento es que nos encontramos promocionando nuestros atractivos turísticos, mencionó el gobernador.

Luego recordó que la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO) otorgó a Maní el sello de “Mejor pueblo sostenible” en The Best Tourism Villages; también, Mérida está calificada como la “Mejor ciudad pequeña del mundo”, por la revista Condé Nast Traveler; se ubica en los mejores lugares del ranking Best in Travel, elaborado por Lonely Planet, y Forbes México citó a nuestra capital entre las “10 mejores ciudades para visitar en 2022”.

A partir de esta proyección, estamos siendo sede de grandes encuentros nacionales e internacionales: en 2019, albergamos la Cumbre Mundial de Ganadores del Premio Nobel de la Paz, donde tuvimos la oportunidad de contar con 30 recipiendarios, y el año pasado, por primera vez en nuestra historia, fuimos anfitriones del Tianguis Turístico y el Smart City, el cual repetirá sitio en junio de 2022.

Para concluir, Vila Dosal reiteró el agradecimiento hacia el gobierno de Jalisco y las autoridades que les recibieron y les invitó a visitar Yucatán, donde no solamente verán cosas buenas, sino que sentirán los sabores y, sobre todo, disfrutarán lo más importante que tenemos: la calidez de nuestra gente.

En el marco del acuerdo turístico entre ambos territorios, recalcó que la seguridad en Yucatán se debe a la buena coordinación de los tres niveles de gobierno, por lo que desde su administración se han enfocado esfuerzos en dos vertientes: dotar a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con mayor tecnología, que incluye cámaras de seguridad, patrullas, drones y un helicóptero, entre otros.

“Tenemos un programa denominado Yucatán Seguro, con el que hemos pasado de tener 2,200 cámaras de seguridad a 6,700; de 100 arcos lectores de placas a 219, entre muchas otras cuestiones tecnológicas”.

“Lo segundo y más importante es que hemos trabajado para mejorar nuestro capital humano y se les está brindando algo que puede ser único en todo el país, que es ofrecerles un salario digno, acceso a salud para ellos y su familia”, detalló.

Además, este es el único estado de la República que tiene a sus agentes afiliados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para que accedan a un crédito hipotecario.

Por otro lado, a todos los hijos de policías que hayan sido aceptados para estudiar en cualquier universidad pública o privada, les estamos dando una beca del 100% de inscripción y colegiatura, además de 2,600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transporte, puntualizó.

Con esto, se envía el mensaje a ese sector que, si son honestos y hacen bien su trabajo, tendrán las necesidades básicas solventadas, con su carrera tienen la posibilidad de transformar sus vidas y las de sus familias para bien. Así, con el esfuerzo de la población y trabajo conjunto entre autoridades, Yucatán mantiene su clima de paz.

Somos el estado con la menor tasa de homicidios dolosos de todo el país, por debajo del 1% de la tasa por cada 100,000 habitantes, mientras que la nacional es de 21%; estamos en el segundo lugar con menos robos a casas habitación, segundo con menos extorsiones, primero con menos saqueos, apuntó.

La realidad es que nuestros temas son de delincuencia del fuero común, con cuestiones mínimas, que estamos trabajando y solventando de buena manera, concluyó.