Ley del Notariado en Yucatán: piden crear una “tarifa social” en la labor notarial

Por mayoría con el voto en contra de diputados de Morenas, se aprobó ayer en el Congreso las reformas a la ley del notariado para aumentar de 100 a 154 las notarías en la entidad.

La bancada del PRI presentó otra iniciativa para hacer más cambios a esa misma ley y al Código Penal, en materia de tarifa social en servicios notariales y delitos derivados de esa función para que se castigue con cárcel a los malos fedatarios.

En la misma sesión plenaria los diputados locales también aprobaron por unanimidad el instituir que el 5 de abril se declare como el Día Estatal para recordar a las Víctimas del Virus SARS-cov2 (Covid-19), a propuesta de Dafne López Osorio, diputada del PAN.

Cambios en la Ley del Notariado en Yucatán?

Al pedir el voto a favor de aumentar las notarías, Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, advirtió que estos cambios “deben tomarse como un primer paso de una revisión profunda y seria de la actividad notarial en el estado, cuya regulación data, en algunos aspectos, de casi 100 años, como el caso del Arancel de Notarios y Escribanos, que desde el 20 de mayo de 1939 no se reforma, considera anacronismos como la condición vitalicia del encargo, se requiere una reforma de gran calado”.

“Con la ampliación del número de notarías se combate el oligopolio de la función notarial, y, por otro lado, abre la posibilidad de una mayor competencia que estimule la reducción de los precios de los servicios notariales, así como la oportunidad de acercar la prestación de estos servicios a más ciudadanos”, afirmó.

Carmen González Martín, diputada del PAN, explicó que esta iniciativa consiste básicamente en modificar la fracción I del artículo 6 de la Ley del Notariado, para establecer que se pase de 20,000 a 15,000 habitantes por cada notario público, para aumentar el número de los fedatarios.

“Este dictamen contiene los elementos de motivación y fundamentación necesarios para llegar a este pleno en condiciones de ser votado; el trabajo legislativo debe continuar para fortalecer la fe pública que brinda el estado, para robustecer la seguridad jurídica de las operaciones y actos que se llevan a cabo frente a los notarios”, añadió.

Morena vota en contra de que haya más notarios

Por el contrario, los legisladores de Morena Alejandra Novelo Segura, Jazmín Villanueva Moo y Rafael Echazarreta Torres se manifestaron en contra por considerar que no hay argumentos suficientes para aumentar las notarías, el único interés que ven es el de beneficiar a funcionarios y amigos del gobierno actual, como el secretario de Desarrollo Económico, un comisionado del Instituto de Transparencia, y otros que con estas reformas se convertirán en fedatarios.

Igual calificaron de “pírrica retórica” los argumentos que se presentan, que es falaz decir que con aumentar las notarías se incrementará la competencia y eso bajara el costo de sus servicios, que una vez más sacan las iniciativas del gobernador, como esta, por la vía del “fast track”, con mucha prisa en un proceso acelerado que hasta parece sospechoso, que parecieran coludirse con los carteles de la mafia inmobiliaria.

Jesús Pérez Ballote, diputado del PAN, les respondió que son puras especulaciones sus argumentos y lo ven de forma miope, lamentó que no entiendan que estas reformas son solo para aumentar el número de fedatarios, para que lleguen sus servicios incluso a más municipios del interior del estado, ya que actualmente solo hay 15 notarías en 10 municipios del interior del estado, las demás se concentran en Mérida.

¿Por qué la tarifa social en servicios de notarios en Yucatán?

Luego de aprobarse estas reformas al notariado, así de inmediato en asuntos generales Quintal Parra presentó más cambios a esa misma ley y al Código Penal para incluir en la primera el definir la “tarifa social”, como el costo encaminado a garantizar que las personas que carecen de recursos económicos suficientes puedan acceder a los servicios notariales.

También propone establecer la obligación de las notarías de aplicar una tarifa social, a la población que acredite una carencia de recursos económicos, con una reducción de al menos el 50% menos de los honorarios por los servicios notariales, sin considerar los pagos de patentes y derechos.

Medida contra los delitos a causa de la labor notarial

Los reformas al Código Penal, explicó el priista, son para crear un capítulo denominado “Delitos derivados de la función notarial”, donde se establece que se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 200 a 300 sesenta unidades de medida de actualización, así como la cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones.

Por ejemplo, que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o no estuvo presente o dé fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos; por engaño o sorpresa haga que alguien firme un documento público que no habría firmado sabiendo su contenido; se considera agravante y se sanciona con el doble de sanción cuando sea una persona mayor de 60 años de edad.

También a quien expida un documento público o certifique uno privado, dé fe o certifique firmas de cualquier acto jurídico que implique o pudiese implicar un traslado de dominio sobre un inmueble, sin cerciorarse previamente y hacerle saber fehacientemente a las partes contratantes si tal inmueble está o no libre de gravámenes y, si se cuenta con los elementos esenciales del acto jurídico, que las partes tienen la capacidad de realizarlo y tenga elementos suficientes para emitirlo.

Sanciones a los notarios infractores

Se aumentará en una mitad la sanción a que hace referencia si el notario público tenía conocimiento que el bien inmueble era propiedad de otra persona, falsifique instrumentos o documentos, dando cuenta de actos inexistentes, se atribuya, al extender un documento, o atribuya a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto, si formaliza algún acto, o de fe sobre un hecho o acto que implique la comisión de un hecho delictivo, si conociera la ilicitud del acto de manera previa a la formalización de la fe notarial, o conociera el uso indebido de manera posterior se pretendía dar al documento expedido por él.

Se aplicará esta misma sanción a quien con el objeto de cometer un hecho delictivo haga uso de servicios notariales, proporcionando al notario público información o documentos falsos, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida de actualización.

Otros aspectos de las reformas a la Ley del Notariado

Al respecto de esta ley, el gobierno del Estado precisó, entre otras cosas, lo siguiente:

En la redacción original del artículo 6 se especifica en el decreto 124 publicado en el Diario Oficial del Estado del 4 de julio de 1977 que eran 83 Notarías Públicas y luego en decreto 628 publicado el 3 de enero de 1994 se reformó para incrementar a 17 más y llegar al actual número de 100, pero con esta iniciativa la cifra que podría llegar hasta los 150 fedatarios.

En este proceso se respetará a todos los 53 aspirantes que aprobaron su examen y han sido avalados por el Consejo de Notarios, mismos que además tienen más de 10 años esperando por sus Notarías.

Yucatán presenta actualmente un importante crecimiento económico, específicamente en materia de establecimiento de empresas y desarrollos inmobiliarios, lo que genera cargas adicionales de trabajo para los notarios, pues el factor económico de la población permite mayor operaciones inmobiliarias y contratos que requiere la fe pública.

Por lo anterior, esas acciones forman parte de los cambios que impulsa el Gobierno del Estado desde hace tres años para transformar Yucatán, acercando los servicios notariales a todo el interior del estado para garantizar mayor certeza jurídica y trámites más ágiles para las personas que más lo necesitan.

Las leyes y mecanismos antiguos frenan el desarrollo y son insuficientes para atender a la población del interior del estado, por ello el gobierno promueve la transformación de Yucatán y hacer los cambios que se necesitan para detonar todo el potencial de cada municipio, esto mediante la atracción de inversiones, generación de empleos, la conservación del clima de paz, justicia y certeza jurídica que permite a los ciudadanos contar con un estado tranquilo donde pueden acceder a mejores condiciones de vida.

¿Por qué se reformará la ley en Yucatán?

Es por ello que se presentó esta iniciativa que permitirá reducir los costos que los ciudadanos pagan, entre otros por los traslados para obtener los servicios notariales, considera la modificación al artículo 6 de dicha Ley que establece que es facultad del titular del Poder Ejecutivo determinar el número de Notarías Públicas, así como su residencia, con base en el número de habitantes.

La población de Yucatán ha aumentado desde 1994, cuando se contaba con 1,362.9 habitantes, pasando en 2020 a un total de 2,320,898 habitantes, lo que representa una mayor demanda de servicios notariales.

La legislación vigente desde hace más de 28 años establece que debe existir un notario por cada 20,000 habitantes con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010, pero debido a que el más reciente Censo establece un crecimiento considerable en el número de población, así como el incremento de la apertura de empresas y el desarrollo inmobiliario es necesario actualizar esa cifra, por lo que la propuesta es que haya un notario por cada 15,000 habitantes.

De acuerdo con la iniciativa, el incremento en el número de notarías públicas se realizaría en Mérida y municipios del interior del estado y el Ejecutivo del Estado entregaría las titularidades de dichas oficinas con base en la lista de prelación de los aspirantes a Notarios.

Con esta disminución del 25% en el requisito de población necesaria para crear una notaría pública a nivel local acercaría los servicios notariales que se ofrecen no solo en la ciudad, sino en municipios del interior del estado, al incrementar el promedio de notarios públicos por cada 100 mil habitantes de 4.3 a 6.6, llegando al promedio europeo.

Las personas del interior del estado que necesitan de estos trámites, en su mayoría, que viajar a Mérida en busca de estos servicios, lo cual implica costos adicionales, de ahí la importancia de acercar las notarías a todo Yucatán.