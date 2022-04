Perjuicios a tiendas pequeñas

Como candidato único, ayer miércoles los socios de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Yucatán reeligieron como presidente a Jorge Cardeña Licona para que permanezca un año más en el cargo.

La asamblea se programó para las 12:30 del día y sometieron a votación la única planilla registrada, que encabeza Cardeña Licona.

El líder de Canacope local hizo un breve balance de su gestión. Según expuso, la pandemia del Covid-19 ocasionó que el 50% de las tienditas del estado cerrara porque no pudieron sostener la carga financiera de pago de impuestos y créditos, pero sobre todo el alto costo de la electricidad.

“La escalada de precios hasta el momento no ha dado tregua a los pequeños comerciantes”, afirmó. “Tratamos de estabilizar los precios para que mantengamos las ventas, sabemos que no vamos a ganar ni elevaremos los precios más de la cuenta; si no, no venderíamos lo que debe ser”.

“Actualmente vemos que la inflación ya casi llega al 8% y los artículos de la canasta básica siguen en aumento, pero el verdadero problema de las tienditas es el alto costo de la luz eléctrica, afecta a los pequeños comercios y muchos no pudieron sobrevivir a esta crisis de la pandemia”.

Durante la pandemia, destacó, muchos pequeños negocios recurrieron a créditos para subsistir, pero otros sucumbieron y cerraron sus tienditas, otros tantos o tuvieron acceso a créditos por lo engorroso de los trámites y tiempos de entrega del dinero.

“Nos han ofrecido créditos, pero los trámites son un poco engorrosos, eso ahuyenta y no los solicitan por tanto requisito que en su momento se les pide. Ante esto, se ven obligados a buscar otros créditos en otros lugares y gracias que la Cámara de Comercio de Mérida abrió líneas de crédito sin tanto requisito, se pudo ayudar a muchas tiendas para que no cierren”.

Otro obstáculo que enfrentan las tienditas son las ventas informales que subieron de manera considerable con la pandemia y hoy hay demasiada informalidad no solo en el plano local, sino nacional.

“Somos negocios formales, somos cautivos del SAT, tenemos que cumplir con los pagos hacendarios y prestaciones que merman las ganancias, y además tenemos la competencia desleal que nos perjudica y afecta económicamente”, señaló.

Un factor que ayuda a las tienditas a salir de la crisis es la instalación de paneles solares para que disminuya el consumo de electricidad de la CFE, que es muy cara.

Se instalaron estás tecnologías generadoras de energía limpia, pero el daño que ocasionó la pandemia y el alza de precios ya es grande porque obligó al 50% de las tienditas a bajar sus cortinas.

Hay que continuar aplicando los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de Covid-19 y para que siga en ascenso la recuperación económica en el estado, donde todo ya está al 100% abierto, dijo, lo que está generando buena derrama económica en Yucatán.

“Tenemos que seguir luchando con esta escalada de precios que causa mucha afectación, ya acabó con más de la mitad de las tienditas por malas ventas, porque no podían pagar los altos recibos de luz, pero subsiste el 50% de estos negocios pequeños”, reiteró.

Sobre su reelección, agradeció a los socios que le permitan continuar un año más.