Pugnan para que se vacune a niños contra el Covid-19 en Yucatán

“Lo más importante de un país es su niñez y si la destruimos, ¿qué nos quedará?”, señala Javier Patrón Wong, uno de los padres de familia que han ganado amparos para que sus hijos de 5 a 12 años de edad sean vacunados contra el Covid-19.

Si bien su hija aún no recibe la vacuna, el señor Patrón Wong espera que las autoridades le notifiquen para que en estos días se cumpla la orden, dado que hoy jueves y mañana se vacunará con el biológico Pfizer a jóvenes de 12 a 18 años con comorbilidades.

“Quiero pensar que no se nos ha convocado para el cumplimento porque probablemente no tenían la vacuna Pfizer que es la que se aplica, pero ya está”, indica.

Luego subraya que es importante que los niños de 5 a 12 estén considerados dentro del esquema nacional de vacunación.

En lucha constante por la salud de sus hijos

En una entrevista con el Diario, Patrón Wong recuerda que su lucha, junto con la de otros padres, para que su hija sea vacunada (su otro hijo ya recibió el biológico porque entra en los rangos de edad), comenzó en enero de este año.

El grupo se apoyó de la Guía Operativa para la Prevención, Detección y Manejo de la Covid-19 en Pediatría, del gobierno federal, para exigir que los menores de 5 a 12 años sean vacunados.

Entre otros puntos, ese documento señala que la FDA (Food and Drug Administration) autorizó el 11 de diciembre de 2020 el uso de emergencia en EUA de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 en personas mayores de 16 años.

El 10 de mayo de 2021 amplió la autorización para el uso de la misma vacuna a los adolescentes de 12 a 15 años, y el 29 de octubre de 2021 autorizó el uso de emergencia para niños de 5 a 11 años de edad.

En otro apartado, la Guía Operativa dice que todas las vacunas muestran eficacia cercana al 100% frente al Covid-19 grave y que las vacunas aprobadas contra SARS-CoV2 han demostrado que son seguras, con efectos secundarios transitorios generalmente leves o moderados y sin diferencias con los grupos de control.

“No existe una razón biológica para esperar que la efectividad y la seguridad sea diferente en niñas y niños en comparación con personas jóvenes”, se lee en la Guía Operativa para la Prevención, Detección y Manejo de la Covid-19 en Pediatría.

Aunque ganar el amparo no se dio a la primera e incluso llegó a pensar que no se lograría, el señor Patrón Wong confía no solo que en estos días se vacune a su hija, sino que las autoridades se sensibilicen para vacunar a todos los niños.

Regreso a clases, factor de vacunación

Según datos de la Secretaría de Educación del Estado, en el ciclo escolar 2020-2021 estaban matriculados 228,631 en primaria, correspondientes más o menos al rango de edad en el que están los hijos de los papás que metieron amparos.

“Como padre quiero pensar que me gustaría que Yucatán sea reconocido no solo como un estado muy seguro, sino también como un estado saludable donde se respetan las garantías fundamentales como la salud”.

Mucha gente puede pensar que la lucha es personal, sí es personal porque el amparo en México se maneja de esa manera, por eso es muy importante el número de niños que tenemos en el estado en ese rango, dice. “Estamos a tiempo para enfocarnos en la salud preventiva”.