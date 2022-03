Piden cambios en leyes y protección a madres e hijos en Mérida

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria nació en Ciudad de México y en Mérida son 15 mamás que han salido a la luz junto con nosotras, pensábamos que estábamos solas y conforme han pasado los días se han ido uniendo más mamás al movimiento, señaló Paola Quiroz, representante del organismo en Yucatán.

La violencia vicaria es una violencia de género que se ejerce hacia la mujer utilizando a los hijos.

En la República son 600 mamás ya dieron nombres y número de carpeta para dar seguimiento a sus casos, pues durante años no han visto a sus hijos y han sido violentadas incluso durante el tiempo que no han tenido a sus hijos.

Nosotras somos las que luchamos y damos voz aquellas mamás que han perdido la vida durante el proceso; mamás que con miedo se han acercado a diferentes instituciones pensando que recibirían apoyo y simplemente empeoraron el estado de ánimo de cada una de las madres.

La violencia vicaria se ejerce con base en todas las violencias que pueden existir. Es una de las más dolorosas porque muchas mamás viven violencia física durante el proceso, antes de que se pueda dar la violencia vicaria (e incluso después) se da la violencia física, económica y sexual.

El maltratador sabe que dañar o asesinar a sus hijos es asegurarse de que la mujer no se recupere jamás, últimamente hemos escuchado casos en México de padres que le han quitado a sus hijos la vida.

Algo que no está reconocido o no se toma en cuenta es la alienación parental (hacer que los niños odien a sus mamás o papás), los niños que han estado lejos de nosotros durante tantos años de alguna manera no sabemos cómo regresarán a nosotros, refirió.

La entrevistada lamentó que muchas de las mamás sean tachadas de drogadictas o alcohólicas, inclusive muchas se hacen exámenes antidoping cada determinado tiempo para demostrar que son capaces para tener a sus hijos.

La misión del Frente es lograr la legislación y aprobación de medidas que eviten en un futuro este patrón y modificar tres normas:

La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para que se incluya la violencia vicaria. El Código Familiar de Yucatán. El Código Penal del Estado.

También buscan lograr en lo federal el respeto y los protocolos para juzgar con perspectiva de género.

El objetivo es muy importante: incentivar que la justicia sea transparente.

Paola Quiroz pidió que tenga jueces especializados en material familiar infantil, usar la rama de la psicología para conocer casos de violencia vicaria, maltrato infantil, y concienciar a la población sobre violencia vicaria, darla a conocer.

Además, expuso, piden la creación de una alerta especial cuando los padres sustraen a los niños, ya que como mamás desde el principio que se llevan a nuestros hijos se nos niega una alerta Amber completamente. Compartió que en su caso, su hijo fue sacado de Yucatán y hasta el momento no se sabe dónde se localiza.

Igual solicitan castigo a padres que con intención de dañar a las madres alargan procesos y dan falsas denuncias y declaraciones. Que las denuncias por violencia familiar y violencia física hechas en los ministerios públicos sean tomadas en cuenta.— CLAUDIA SIERRA MEDINA