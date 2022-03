Buscan elaborar una ley contra la violencia vicaria

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria presentó ayer al Congreso del Estado, por conducto de la diputada Vida Gómez Herrera, de la comisión de Igualdad, una iniciativa de una ley que se pueda tipificar dentro de la Ley por una vida libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La ley de la violencia vicaria viene a hacer una esperanza para todas las mujeres que son madres, se subrayó en esta actividad que se realizó, en el Salón de Usos Múltiples “Consuelo Zavala Castillo” del Congreso.

Shirley Barraza Riegos, representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, entregó el documento a la diputada.

La legisladora expuso que para la comisión de Igualdad todas las iniciativas que se discutan siempre estarán de la mano de la ciudadanía.

“Les agradezco que hoy estén aquí y por favor siempre tomen este espacio, tomen este micrófono para dar a conocer sus causas, sus luchas”, señaló.

La diputada Vida Gómez recordó que la violencia vicaria es otro tipo de violencia. “Hace años se hablaba de feminicidio y decía por qué van a poner feminicidio y por qué van a poner nombre, tiene que estar en las leyes y porque tiene que ser contundente”.

“Porque siguen matando mujeres y esa es la misma razón por la que la violencia vicaria tiene que estar en nuestras leyes y tiene que estar con contundencia, porque está en riesgo la integridad de las madres de familia, están en riesgo las infancias y es algo que ya ocurre en nuestro estado, que ya ocurre en nuestro país y hoy conocemos. Se están visibilizando casos, pero estoy segura que al haber levantado la voz, muchas otras mujeres se sumarán para decir que eso mismo estoy viviendo y a dónde voy, con quién hablo porque no sabía que puedo defenderme”.

“Lo que haremos hoy es recibir la iniciativa. Agradezco el espacio que han tenido las asociaciones, las agrupaciones y que se ha ido trabajando para que sea una ley. Tiene que ser una ley útil, tiene que ser una ley que tenga la sensibilidad. Conocer casos y saber qué es lo que debe decir esta ley”, dijo.

La diputada indicó que la iniciativa se presentara esta misma semana en el plano y se sesionará este mismo mes en comisiones.

“Se presentará en la comisión de Igualdad y seguramente también haremos un llamado a la comisión de Derechos humanos, a hacer en conjunto sesiones de trabajo, para que pronto se analizada, pronto sea votada y estoy segura que con el compromiso de la bancada mayoritaria de esta legislatura que es la bancada de las mujeres se pueda aprobar”, expuso Vida Gómez.

La diputada añadió que se hará un llamado a todas las autoridades para dar seguimiento de los casos porque es imperdonable y porque es violencia institucional que los casos lleven años sin atenderse.

Luego expuso que no se quedará en el trabajo de que se apruebe una iniciativa, sino también es un seguimiento. “Cuenten con eso por parte de la comisión de Igualdad”.

Por su parte, la abogada Martha Góngora Sánchez expuso que esta iniciativa es ambiciosa, en lo que están buscando todas las madres víctimas y las compañeras de las organizaciones civiles, también desde nuestra causa como Movimiento Ciudadano que estamos encabezando pretendemos que esta iniciativa pueda ser ejemplo a nivel nacional; es la iniciativa que considera ir más allá de la ley de acceso a una vida libre de violencia.

“Sabemos que esa ley es declarativa, no es vinculativa, entonces si no atacamos con el Código Penal y con el Código de Familia poco hará efectivo lo que están pretendiendo las mamás y el llamado es a que las compañeras del Congreso del Estado, las 14 diputadas se sumen a la causa de las mujeres, es nuestro género, es nuestra esperanza, por primera vez hay un Congreso de mayoría de mujeres, aún no vemos que resulte más allá del papel ese número y ojalá resulten beneficios de cada una de las iniciativas vayan aprobando en el seno del pleno, para que digamos que vale la pena tener a 14 diputadas en el Congreso del Estado”.

Adelaida Salas, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, expuso que apoyan casos de violencia en diversas formas y modalidades y agradecen mucho este espacio que se abre en Congreso, el cual debe de ser para todas y para todos.

Experiencia

Shirley Barraza compartió que hace 33 meses que no ve a su hijo, ya que fue sustraído de su hogar y está fuera de Yucatán.

“Aquí con ustedes y con las palabras entrecortadas y las emociones a flor de piel, en el nombre de muchas mujeres, 600 en toda la República, queremos que esto ya se acabe y se dé una solución por nuestro niños, por la niñez en Yucatán, por la niñez en México. Pero sobre todo por muchas madres, que inclusive sus hijos ya son jóvenes (pasan años sin ver a sus hijos). Esperemos que hoy junto con su ayuda y con el apoyo y la difusión de ustedes podamos llegar a más mamás para que se acerquen”, expuso.

En el evento de ayer intervinieron integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, quienes apoyan la ley Vicaria, y otras integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria.

Se indicó que la violencia vicaria es cuando un hombre utiliza a los hijos para dañar a la madre; los utiliza como un instrumento.— CLAUDIA SIERRA MEDINA