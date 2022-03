Día de la mujer: Canciones que la empoderan con su protesta

Y llegó el momento, el objeto de esta entrega, cuando las mujeres reivindican a las mujeres y las empoderan con su protesta, con su negativa de ser una oveja más en el rebaño, de su negativa a ser parte del entorno y, en cambio, se colocan en el lugar más visible y gritan más fuerte.

Yo no soy abusadora

Intérprete, Laura León. Autores: Jose Figueroa, Josué A. Figueroa

Cuenta la historia de una mujer que es señalada por supuestos abusos hacia una pareja anterior, pero en realidad la víctima era ella tanto de maltrato económico como de encierro y abuso laboral, pero cansada decide abandonarlo y encuentra otra pareja.

No obstante, el ex difunde una historia diferente ante lo que ella da la cara y lo pone en su lugar:

“Gracias a Dios que me libre de ti, como una sirvienta, tú me tenías a mí, todo el día metida en la cocina y nunca me sacabas ni a la esquina”.

Y no duda dejarle en claro que el abusador era él.

A quien le importa

Interpreta Alaska y Dinarama. Autores: Carlos García Berlanga, Ignacio Canut Guillen

Un espíritu libre. Eso se puede decir de esta canción, de alguien que es consciente que es blanco de habladurías por ser diferente, por no encajar en el estereotipo de mujer callada y por tener mejor fortuna.

“Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? ¡Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta”.

Y aunque siente cierta culpa por no encajar en el modelo común, se da cuenta que no quiere ni tiene ganas de cambiar: “Quizá la culpa es mía por no seguir las normas. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones”.

Tres veces te engañé

Canta Paquita la del Barrio. Autor: Candelario Macedo Frias Arechiga

“Ojo por ojo, diente por diente”, esa sería la moraleja de esta canción, que relata la historia de una mujer abnegada, pero las infidelidades de su pareja la hacen abrir los ojos.

“Yo que tontamente siempre te era fiel, desgraciadamente hoy fue diferente” sería el punto de quiebre de la fidelidad femenina.

Y no duda en confesar los motivos que la orillaron, y menos admitir que lo disfrutó: “Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé... La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer”. Y es el fin de la historia porque le anuncia que no la verá más.

Todos me miran

Autor e intérprete, Gloria Trevi

Historia de otra mujer que no se reconoce a sí misma sino que es alguien según los gustos de su pareja, pero cansada de humillaciones, decide liberarse y decir adiós.

Y descubre que puede brillar con luz propia, que puede ser motivo de admiración, que es capaz de hacer cosas de las que no tenía idea y para la que no existen imposibles.

“Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia pero al final, pero al final todos me amarán”.

Polen (Todas las mujeres)

Interpreta Lynda. Autores: Carlos Lara, Lynda, Max di Carlo

Es la mujer que protesta en nombre de todas, por las que esperan sin esperanza a sus esposos desaparecidos en Chile y Argentina, la que levanta la voz por los abusos sexuales.

“Soy esa niña que violaste en una esquina. Me llamo Rigoberta y me llamo Frida. Piensa con las neuronas y no con las hormonas”.

Es también la chica que da voz a la comunidad LGTB+, a la chica callada de la escuela a la que todos hacen bullying.

“Soy la lesbiana que rompe los esquemas porque frente a la vida siempre abraza a su pareja. Soy esa nerd que desprecias en la escuela porque es inteligente y no tiene buenas piernas”.

Y entre las estrofas finales lanza una frase lapidaria: “No soy una vagina, ¡soy alguien y estoy viva! ¡Soy todas las mujeres!”.