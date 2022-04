“Hay el riesgo latente que todo estado sufra un ciberataque”: Alvarado Mujica

En Yucatán hay empresas que tienen ciertos componentes tecnológicos, hay otras que no tienen nada, por lo tanto sí hay un área de oportunidad para los atacantes, señaló Eduardo Alvarado Mujica, nuevo vicepresidente nacional de ciberseguridad de la Canieti.

Lo anterior lo manifestó al opinar de la alerta por posibles ataques cibernéticos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México.

“Hay acciones que pueden proteger los activos digitales. Por ejemplo, en el teletrabajo se debe usar conexiones que cumplan con todos los elementos de seguridad, conectarse en casa para no poner en riesgo la seguridad de las empresas, no abrir sitios de cualquier invitación, se debe cambiar contraseñas cada determinado tiempo, no usar contraseñas sencillas y aprender la cultura de la ciberseguridad para mitigar estos riegos”, sugirió.

Alvarado Mujica recordó que estas amenazas de ciberataque no son nuevas y hoy son más comunes, pero en un contexto de guerra como la que hay hoy, se hacen más evidente que debemos cuidarnos.

“En Yucatán hay buenas noticias, la UTM está por lanzar una especialidad en ciberseguridad y la Universidad Politécnica ya tiene una licenciatura de ciberseguridad. Además, estamos empujando para que este tema se incluya como materia en las escuelas porque es necesario fomentar una cultura de ciberseguridad”, señaló Alvarado Mujica.

También consideró que las empresas tienen que invertir para proteger sus sistemas informáticos y continuar con el desarrollo de talento y capacidades de las nuevas generaciones de profesionistas porque el objetivo es que así como Yucatán es uno de los estados más seguros de México en la seguridad física, así quieren ser en el ámbito digital, pero hoy es necesario preguntarse cómo están en ciberseguridad.

Reveló que altos directivos de Microsoft visitaron y conocieron los equipos y la carrera de ciberseguridad de la UPY y la empresa Accenture ya trabaja en un proyecto en el Estado para ofrecer servicios tecnológicos vía remota en sus sedes de Mérida, Tekax y Valladolid.

Seguridad digital en riesto

Es una realidad que hoy estamos sumamente expuestos en este contexto digital y gran mundo de redes y servicios interconectados a posibles amenazas y ataques cibernéticos, manifestó el ingeniero Eduardo Alvarado Mujica, nuevo vicepresidente nacional de ciberseguridad de la Canieti.

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México (CESF) lanzó ayer una alerta máxima por posibles ataques cibernéticos que aumenten los delitos informáticos en todo el mundo como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, como publicó el Diario.

Entrevistado sobre este tema en el marco de la convención nacional de la Canieti en esta ciudad, Alvarado Mujica reconoció que hay el riesgo latente que todo estado o país sufra un ciberataque que genere caos y un colapso en los servicios de alta demanda.

Además dijo que a diferencia de hace unas décadas cuando solo pensar en un ataque físico con una bomba se pensaba en los graves daños que ocasionaría, hoy hacerlo por la vía digital es una amenaza importante para cualquier país.

“Sí existe este riesgo y sí existe esta posibilidad que se genere el ataque cibernético, pero siempre hay que tener presente que es importante y bueno contar con una cultura de ciberseguridad, tener todas las tecnologías que permitan soportar estos diferentes vectores de ataque que pueden generar los diferentes actores mal intencionados y extremar cuidados en todos los elementos tecnológicos”.

“Es como regresar al mundo físico con un atentado, si hay el riesgo que alguien entre a una oficina para perpetrarlo, hay que tener guardias de seguridad, tener una defensa, tener protectores y elementos de vigilancia y prácticas humanas correctas”, explicó.

“Muchos de los ‘hackeos’ tiene que ver con la ingeniería social, si alguien se descuida y abre cosas indebidas el riesgo es mayor. Hay que tener buenas prácticas siempre porque los riesgos son de manera permanente. Momentos como ahora son importantes para sensibilizarse de que el riesgo puede incrementarse y ser cuidadosos de los activos digitales, los sistemas permiten el funcionamiento y operación de las industrias y servicios”.—Joaquín Chan Caamal